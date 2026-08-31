«Οι πολίτες ξέρουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος με κανόνες και δικαιοσύνη», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τα κόκκινα δάνεια.

«Κύριε Μαρινάκη , η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είτε είναι επιτομή της διαστρέβλωσης είτε δείχνει επικίνδυνη άγνοια βασικών ευρωπαϊκών πρακτικών», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τα κόκκινα δάνεια και συνεχίζει:

«Το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε ψευδώς και λανθασμένα πως με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ παραβιάζεται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του δανειστή. Καταλαβαίνουμε το άγχος σας να κερδοσκοπήσουν τα funds, αλλά δεν υπάρχει καμία χειροτέρευση της θέσης των τραπεζών καθώς με την πρόταση μας λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από όσο λαμβάνουν όταν πωλούν τα δάνεια στα funds. Αντίστοιχα δεν τίθεται ζήτημα επιβάρυνσης των funds , καθώς αυτά έχουν αγοράσει τόσο φτηνά τα δάνεια , ώστε ακόμα και αν λάβουν ένα ποσοστό κέρδους επιπλέον, συνεχίζουν να είναι κερδισμένοι».

Συνεχίζοντας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Σας ενοχλεί, κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος , αλλά εσείς επιλέξατε συνειδητά να κάνετε καθημερινότητα για τους πολίτες τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς .

Τα ερωτήματα παραμένουν:

Γιατί ενώ η 1023/2019 οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , επιτρέπει την ύπαρξη διατάξεων προστασίας πρώτης κατοικίας , εσείς επιλέξατε να καταργήσετε κάθε προστασία; Κατηγορείτε το ΠΑΣΟΚ ενώ εσείς ακολουθείτε ακριβώς την πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα -Καμμένου στα ζητήματα των κόκκινων δανείων. Για να είμαστε δίκαιοι, τους έχετε ξεπεράσει κατά πολύ στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των funds.

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Και κάτι τελευταίο: Κίνημα «δεν πληρώνω» θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ειδική φορολογική ασυλία που έδωσε στα funds».

«Η θεσμικότητα δεν είναι ελληνικός καφές»

«Η θεσμικότητα δεν είναι ελληνικός καφές, τη μία μέρα να τον πίνεις με ολίγη και την άλλη βαρύ γλυκό. Ο κ. Μητσοτάκης οδηγεί σε σύγκρουση ακόμη και για τις αυτονόητες συναινέσεις και παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικότητας στο πλαίσιο της ακροδεξιάς στροφής του», αναφέρει, επίσης, ο Κώστας Τσουκαλάς, για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου για το πολιτικό κλίμα.

Αναλυτικά η δήλωση του εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μέμφθηκε το ΠΑΣΟΚ για «όξυνση» του πολιτικού κλίματος.

Κουνά το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία που το 2015 ψήφισε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το Προεδρείο της Βουλής, μεταξύ των οποίων τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το 3ο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα, αλλά και το 2019 υπερψήφισε την πρόταση αντιπροέδρου από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Το Προεδρείο της Βουλής είναι διακομματικό. Αυτό ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Όχι από κάποιο καπρίτσιο του νομοθέτη, αλλά γιατί το Προεδρείο της Βουλής είναι η αντανάκλαση της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και διαχρονικά τηρείται ένας θεσμικός κανόνας: Οι βουλευτές της συμπολίτευσης ψηφίζουν τους αντιπροέδρους της αντιπολίτευσης και ανάποδα. Η θεσμικότητα δεν είναι ελληνικός καφές, κύριε Μαρινάκη, τη μία μέρα να τον πίνεις με ολίγη και την άλλη βαρύ γλυκό.

Ο κ. Μητσοτάκης ανοίγει μια κερκόπορτα: οδηγεί σε σύγκρουση ακόμη και για τις αυτονόητες συναινέσεις.

Παραβιάζει τη θεσμικότητα γιατί έτσι έχει μάθει: οι κανόνες του παιχνιδιού να έρχονται πάντα στα μέτρα του.

Αυτά τα δείγματα γραφής δεν έχουν καμία σχέση με το κεντρώο ακροατήριο. Είναι καθαρά ακροδεξιά ρητορική. Και δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί κατ’ ουσίαν Πρόεδρος και καθοδηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης έχει και πρακτικό όφελος. Θα διευρύνει κι άλλο την πλειοψηφία του στη Διάσκεψη των Προέδρων, ένα όργανο της Βουλής με πολύ σημαντικές αρμοδιότητες, -μεταξύ άλλων και η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών-, για να συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι του ανέλεγκτου Πρωθυπουργού».