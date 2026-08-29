Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και να θέτει στο επίκεντρο την οικονομική κατάσταση, τη θεσμική λειτουργία του κράτους και τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Με αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας παράλληλα προσωπική και ιδιαίτερα σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε αρχικά στην παρουσία του πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που, όπως υποστηρίζει, βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής μετά την απολιγνιτοποίηση.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού, ενώ έργα και παρεμβάσεις που είχαν ανακοινωθεί ως μέρος της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή παραμένουν, όπως υποστηρίζει, σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως επιτυχία μια κατάσταση που, κατά την άποψη του ΠΑΣΟΚ, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, προεξοφλώντας πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ντροπή εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής, τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων που υποσχόταν μετά την απολιγνιτοποίηση και ακόμη μένουν στα χαρτιά, όπως πιστοποιεί η Κομισιόν, είναι μια αυταπάτη.

Ότι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν καταλάβει πόσο τους «ευεργέτησε».

Ας ξέρει, όμως, ότι η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για μάχες «οπισθοφυλακών».

Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Ποιες «πλατείες» θυμάται ο κ. Μητσοτάκης; Αυτές των Ζαππείων της αυταπάτης και του εμπαιγμού;

Θυμάται ποια «στάση ευθύνης» απέναντι στους πολίτες κράτησε το 2010, όταν η χώρα παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο χείλος της χρεοκοπίας;

Ψιλά γράμματα για έναν Πρωθυπουργό και ένα σύστημα εξουσίας που μπροστά στο μικροκομματικό τους συμφέρον και τη βουλιμία της καρέκλας, δεν έχουν κανέναν φραγμό.

Ακούσαμε πάλι την καραμέλα του «λεφτόδεντρου της παροχολογίας» από τον Πρωθυπουργό της ακρίβειας που έχει αναγάγει τον πληθωρισμό σε εργαλείο κερδοσκοπίας σε βάρος των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης, αλλά όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση υποσχόταν οριζόντια μείωση ΦΠΑ και πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Η ώρα της πολιτικής αλλαγής έρχεται, κ. Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ έχει το προοδευτικό πρόγραμμα και τους ανθρώπους να αλλάξει σελίδα η χώρα. Πάνω απ’όλα όμως δεν έχει εξαρτήσεις».