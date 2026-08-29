Εντείνονται οι πληροφορίες πως ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας (που εκλέχτηκε τον ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στο κόμμα Κασσελάκη και κατόπιν ανεξαρτητοποιήθηκε) θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ- και μάλιστα σύντομα. Θα είναι δε εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στην Κέρκυρα.
Ακόμα πως φλερτάρουν έντονα με τον ΣΥΡΙΖΑ η ανεξάρτητη βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.
Για να δούμε...
ΥΓ: Σε κάθε περίπτωση πάντως τους επόμενους δυο μήνες οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα πρέπει να αποφασίσουν πού θα ενταχθούν εφόσον βεβαίως θελήσουν να είναι εκ νέου υποψήφιοι..
Β.Σκ.