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Βουλευτές αναζητούν στέγη ενόψει εκλογών.

Εντείνονται οι πληροφορίες πως ο ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας (που εκλέχτηκε τον ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στο κόμμα Κασσελάκη και κατόπιν ανεξαρτητοποιήθηκε) θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ- και μάλιστα σύντομα. Θα είναι δε εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στην Κέρκυρα.

Ακόμα πως φλερτάρουν έντονα με τον ΣΥΡΙΖΑ η ανεξάρτητη βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Για να δούμε...

ΥΓ: Σε κάθε περίπτωση πάντως τους επόμενους δυο μήνες οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα πρέπει να αποφασίσουν πού θα ενταχθούν εφόσον βεβαίως θελήσουν να είναι εκ νέου υποψήφιοι..

Β.Σκ.