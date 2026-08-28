«Εμείς δεν είμαστε με τα funds, ούτε θεωρούμε ότι μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να είναι χαρούμενοι και τα funds και οι δανειολήπτες. Έχουμε ένα πρόσωπο καθαρό, πρέπει να μπουν κανόνες»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στο ιδιωτικό χρέος εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του θα προχωρήσει σε αυστηρό έλεγχο των σχέσεων μεταξύ funds, servicers και εταιρειών REOCO που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις 11 δεσμεύσεις που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Άκουγα το πρωί τον κ. Παύλο Μαρινάκη και εξεπλάγην. Είπε: “το ΠΑΣΟΚ προτείνει αυτό που έχουμε ήδη κάνει, γιατί υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα”. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Ανερυθρίαστα να ακούμε κάτι, που όλοι ξέρουν ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει από το 2020. Η αλήθεια είναι ότι ο γνωστός νόμος Κατσέλη καταργήθηκε τον Φλεβάρη του 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, και σήμερα έχουμε μια κατάσταση μαζικών πλειστηριασμών», σημείωσε και έδωσε έμφαση στην κορωνίδα των 11 δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Εμείς προτείνουμε την επαναφορά της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, με νόμο στα πρότυπα του νόμου 3869, που όριζε ότι αν αποδείξεις ότι έχεις χωρίς δόλο βρεθεί σε αδυναμία πληρωμής, θα μπορείς να διαγράφεις μέρος οφειλής ανάλογα με το ύψος της αξίας του ακινήτου σου και να ρυθμίζεις σε πολλά χρόνια το ποσό που έχεις να πληρώσεις, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Επιπλέον εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει «120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ η κυβέρνηση έφερε 72 δόσεις χωρίς κούρεμα. Γι ' αυτό και δεν πετυχαίνει η κυβερνητική ρύθμιση. Επίσης, εμείς λέμε ότι όσοι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ οικονομικό, αν πληρώνουν τη ρύθμιση, στο τέλος της, το 30 % θα διαγράφεται, με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά».

Έθεσε μάλιστα το ζήτημα των τριγωνικών σχέσεων μεταξύ funds, servicers και εταιρειών REOCO. «Τα δάνεια αυτά, όπως ξέρετε, είναι σήμερα στα funds. Εμείς δεν είμαστε με τα funds, ούτε θεωρούμε ότι μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να είναι χαρούμενοι και τα funds και οι δανειολήπτες. Έχουμε ένα πρόσωπο καθαρό, πρέπει να μπουν κανόνες. Για να σας πω ένα παράδειγμα, -το έβαλε και ο Νίκος Ανδρουλάκης-: Ξέρετε ποιος είναι ο κύκλος κερδοσκοπίας σήμερα; Μια εταιρεία, που είναι το fund που έχει το δάνειο, βγάζει μέσω του servicer που είναι η εταιρεία διαχείρισης, το ακίνητο στον πλειστηριασμό και έρχεται μια άλλη εταιρεία, η εταιρεία real estate owned corporation, η οποία, αν και αγοράζει στην τιμή που το βγάζει ο servicer, που είναι πάντα χαμηλότερη από την πραγματική αγοραία, εμπορική αξία, και το αγοράζει φτηνά, το πουλά πανάκριβα σε δεύτερο χρόνο και κερδοσκοπεί .Και αυτή η εταιρεία REOCO τι κάνει μετά; Δεν το βγάζει κατευθείαν στην αγορά. Το κρατάει, δημιουργεί τεχνητή έλλειψη στην αγορά ακινήτων, αυξάνεται η τιμή και μετά εμφανίζονται μαζικά και τα πουλάνε σε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Θα πάμε να ελέγξουμε λοιπόν αν υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις μεταξύ αυτού του συστήματος», εξήγησε ο Κ. Τσουκαλάς επαναλαμβάνοντας ότι «χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι πριν τις εκλογές, εμείς θα φέρουμε αυτές τις δεσμεύσεις σε πρόταση νόμου. Είναι ένα νομοσχέδιο για τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης, που το έχουμε έτοιμο. Θα το φέρουμε, λοιπόν, στη Βουλή και θα καλέσουμε τη Νέα Δημοκρατία να το ψηφίσει αφού δέχεται ότι μερικά από αυτά που λέμε, είναι σωστά ».

Ερωτηθείς για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο ώστε να επιβαρύνεται κατά 2/3 το fund και κατά 1/3 ο δανειολήπτης και αν υπάρχει ζήτημα ισότιμης αντιμετώπισης με τους δανειολήπτες σε ευρώ, ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε ότι «υπάρχει πληθώρα ευρωπαϊκής νομολογίας, ανωτάτων ευρωπαϊκών δικαστηρίων αλλά και ελληνικών, που έκρινε ότι τότε δεν υπήρξε η ενημέρωση που ήταν απαραίτητη για να έχει ο συναλλασσόμενος πλήρη η εικόνα του κινδύνου, που αναλαμβάνει αποδεχόμενος την ισοτιμία αυτή, δηλαδή να είναι συνδεδεμένο με τον ελληνικό φράγκο. Άρα εδώ τι είχαμε πάλι; είχαμε ένα έλλειμμα ενημερώσεις , γιατί υπήρχε μια επιθετική διαφημιστική πολιτική του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού προϊόντος ».

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Ευρύτερα ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε ότι «το ΠΑΣΟK είναι το κόμμα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι το κόμμα του οποίου ανέδειξε το θέμα της μείωσης των ωρών απασχόλησης και της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το θέμα της επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Έτσι και χθες καταπιαστήκαμε με ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, το ιδιωτικό χρέος, το οποίο αν δεν λυθεί – επί 16 χρόνια μαστίζει την ελληνική κοινωνία-, θα απειλήσει την κοινωνική συνοχή».

Τέλος ανέδειξε την ενιαία πολιτική των κυβερνήσεων από το 2015 και μετά στο θέμα του ιδιωτικού χρέους επισημαίνοντας τις ευθύνες και το έλλειμμα αξιοπιστίας των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΝΔ.

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργεί την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έφερε ένα ημίμετρο με το νόμο 4605. Για να καταλάβετε εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού μόλις 1. 500 με 2.000 άνθρωποι. Τίποτα. Τον νόμο αυτό η Νέα Δημοκρατία μετά τον καταργεί πλήρως και φέρνει τον πτωχευτικό, ο οποίος λέει: χάνεις την περιουσία σου, αποξενώνεσαι από την περιουσία σου», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.