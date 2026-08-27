«Δεν υποσχεθήκαμε ότι τα χρέη μπορούν να εξαφανιστούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Επιλέξαμε δύσκολες αλλά εφαρμόσιμες λύσεις» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το σχέδιο που καταθέτουμε. Ένα σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο», σημείωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες- Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ .

Όπως σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα: μια κυβέρνηση που θα βάζει κανόνες στην αγορά, θα συγκρούεται όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν. Αυτή την αλλαγή μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 10+1 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος:

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1ον) επαναφέρουμε την προστασία της κύριας κατοικίας. Με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

2ον) θεσπίζουμε μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο.

3ον) αλλάζουμε ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις.

4ον) θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. ….Δεν μπορεί αυτός που διαχειρίζεται την περιουσία και πολλές φορές την ίδια την κατοικία ενός πολίτη να έχει μόνο δικαιώματα. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και όταν δεν τις τηρεί, να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες. Και υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα από τη λειτουργία εταιρειών ακινήτων που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών.

5ον) δίνουμε στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund.

6ον) κατοχυρώνουμε πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση.

7ον) δίνουμε οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

8ον) επιβραβεύουμε τη συνέπεια του δανειολήπτη.

9ον) προστατεύουμε την αναγκαία αγροτική γη.

10ον) θεσπίζουμε δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές.

11ον) θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

«Αυτές οι 10+1 παρεμβάσεις δεν είναι αποσπασματικά μέτρα.Συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Τις επόμενες ημέρες, το σύνολο αυτών των μέτρων θα κατατεθεί στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Και το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι συγκεκριμένο: Θα φέρει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ; Θα επιτρέψει να γίνει μια ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση και να αναλάβει κάθε πολιτική δύναμη την ευθύνη της;», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τόνισε ακόμα πως «η δική μας πρόταση βασίζεται σε μια καθαρή αρχή: Όποιος μπορεί να πληρώσει, πρέπει να πληρώνει. Όποιος θέλει να είναι συνεπής, πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας βιώσιμης ρύθμισης. Και όποιος βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία, πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Με κανόνες και διαφάνεια.

Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για μια δίκαιη οικονομία. Μια οικονομία που δεν μετρά την επιτυχία της μόνο από τους αριθμούς, αλλά από το αν δημιουργεί δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ακόμα πως το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένο από τη συνολική οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες καθώς με δεδομένη και την παρατεινόμενη ακρίβεια, εξακολουθεί να κρατά εγκλωβισμένα εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κριτική στην κυβέρνηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση σημειώνοντας πως επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν. Έφερε ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος.

«Συγκρίνει συστηματικά τους κρίσιμους οικονομικούς δείκτες με το 2019, αλλά αποφεύγει να συγκρίνει τη χώρα μας με την υπόλοιπη Ευρώπη σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία διαφημίζει τη μείωση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ ως δικό της επίτευγμα. "Ξεχνά" όμως να αναφέρει ότι η μείωση αυτή ήταν εν πολλοίς προδιαγεγραμμένη λόγω δύο βασικών παραγόντων που αποσιωπά.

Το κούρεμα του χρέους που ήταν έργο ΠΑΣΟΚ και χάρη σε αυτό έγινε και η μετέπειτα ρύθμιση.

»Και δεύτερον, η μείωση του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ οφείλεται κατά βάση όχι στην πραγματική ανάπτυξη που κυμάνθηκε μόλις στο 2% ετησίως, αλλά στον πληθωρισμό που φούσκωσε τις τιμές και τα έσοδα από έμμεσους φόρους», παρατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τόνισε μεταξύ άλλων πως οι εταιρείες servicers καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας και οι συνολικές συμβολαιογραφικές πράξεις πλειστηριασμού πλέον είναι υπερδιπλάσιες από το 2019.

«Δεν υποσχεθήκαμε ότι τα χρέη μπορούν να εξαφανιστούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Επιλέξαμε δύσκολες αλλά εφαρμόσιμες λύσεις», είπε για τη θέσπιση από το ΠΑΣΟΚ, το 2010, του λεγόμενου νόμου Κατσέλη ενώ έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που, όπως είπε, «εξελέγη με υποσχέσεις για σεισάχθεια και διαγραφή χρεών» Και προσέθεσε: «Στην πράξη, όμως, επί των ημερών της ξηλώθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίστηκε το πλαίσιο για τη μεταβίβαση και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από funds και servicers και προχώρησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί» . Καταλόγισε ευθύνες και στη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι θέσπισε το πρόγραμμα «Ηρακλής» και το 2020 τον νέο πτωχευτικό κώδικα, καταργώντας πλήρως το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς να δημιουργήσει ένα νέο, πραγματικά αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τσουκαλάς: «Πρέπει να λύσουμε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους»

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατά την ομιλία του τόνισε πως «Όπως είπε και η Μιλένα Αποστολάκη, το ΠΑΣΟΚ δε χρειάζεται να δώσει εγγυήσεις. Έχει δώσει διαπιστευτήρια για το με ποιους είναι η θέση του πάρα πολλά χρόνια πριν και σε πολύ δύσκολες περιόδους. Το 2010, μέσα σε μια δίνη τραπεζική, χρηματοπιστωτική, ψήφισε έναν νόμο ο οποίος έσωσε 305. 000 δανειολήπτες. Και αυτό είχε πρόθεση και βούληση, και απαιτούσε πρόθεση και βούληση.

»Αν θυμάστε, δύο κόμματα τότε, -εκείνα που βιαζόντουσαν να κυβερνήσουν-, δεν ψήφισαν τον νόμο αυτό. Με άλλες αιτιολογίες. Και αν πάμε να θυμηθούμε πότε ξεκινάει το ξήλωμα των πολιτικών οι οποίες προστάτευαν ακριβώς τους δανειολήπτες, ξεκινάνε από το 2015 και κλιμακώνονται συνεχώς μέχρι και σήμερα.

Από τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, από την ψήφιση του νόμου 4354, όπου πρώτη φορά ξένα επενδυτικά κεφάλαια μπόρεσαν να έρθουν στη χώρα και δημιουργήθηκαν οι εταιρείες διαχείρισης οι οποίες μπορούν να διαχειρίζονται τις δανειακές απαιτήσεις, μέχρι την κατάργηση του νόμου 4869».

Τόνισε ακόμα πως «Το 2015 ξεκίνησε, με τον 4592 του 2019 ολοκληρώθηκε όταν δόθηκε μια παράταση μόνο για 2 μήνες. Από τον Φλεβάρη του 2019 δεν είχαμε προστασία πρόσθετης κατοικίας. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έταζε δίκαιες λύσεις και κοινωνική κινητικότητα. Και τον Ιούνιο του 2020 ενταφίασε πλήρως κάθε προστασία πρόσθετης κατοικίας. Ήταν κάποια υποχρέωση; Αντιθέτως. Η 1023 του 2019 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όριζε ξεκάθαρα ότι έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη, στα προπτωχευτικά τους συστήματα, να εντάσσουν διατάξεις προστασίας της πρόσθετης κατοικίας. Δεν το έκανε συνειδητά. Τι έκανε; Ήρθε και είπε ότι πια όλα τα πρόσωπα πτωχεύουν, που πτώχευση σημαίνει απώλεια κάθε περιουσιακού μου δικαιώματος, αποξενώνομαι από την περιουσία μου, παύει να είναι δικιά μου. Ακόμα και τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, που θα έμενε σαν ενοικιαστής σπίτι σου, αφού θα το έχανες, άργησαν, εδώ και 6 χρόνια να τον ανακοινώνουν ανά εξάμηνο ότι θα γίνει. Άρα έχει ευθύνη αυτή η κυβέρνηση, όπου σήμερα έχουμε 70.000 αναρτημένους πλειστηριασμούς για το 2026, αντίστοιχους στο 2025, 55. 000 στο 2024, και συνεχώς αυξάνονται. Και λαμβάνει η χώρα μια πολύ μεγάλη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό πάει σε ξένα χέρια».

Ο Κώστας Τσουκαλάς συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά «Τι λέει η κυβέρνηση; «Όχι, εγώ ψήφισα τον εξωδικαστικό μηχανισμό». Όσοι είναι βουλευτές και ήταν βουλευτές εδώ, και έχουμε πολλούς, δόξα τω Θεώ, το 2020, θα θυμηθούν ότι στα πρακτικά της συζήτησης οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών έλεγαν ότι αφορά 500. 000 οφειλέτες ο εξωδικαστικός μηχανισμός και θα μπουν 180.000 στην πρώτη φάση. Όπως είπε η Μιλένα Αποστολάκη, έχουν υπάρξει 60.000 επιτυχείς αιτήσεις σε 6 χρόνια, λέγανε 180.000 σε ένα χρόνο, από αυτές έχουν χαθεί οι πιο πολλές, η πλειοψηφία αφορά μόνο οφειλές Δημοσίου και ΕΦΚΑ, όπου είναι περίπου υποχρεωτική η ρύθμιση για τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο, και όχι τα funds, που δεν μπαίνουν γιατί δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή. Πάρα πολλές έχουν χαθεί. Έχουμε 5 ή 6 τροποποιήσεις, και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα, αυτό που είναι το 1/50 αυτού που είχε τάξει. Και έχουμε αρρύθμιστο χρέος ιδιωτικό συνολικά 236 δισ., και έχει ρυθμίσει 18, και αυτό θεωρεί έξι χρόνια μετά ότι είναι επιτυχία».

Κλείοντας ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε πως το ιδιωτικό χρέος δεν είναι κάτι που έτυχε. «Κάποιοι κερδίζουν. Και το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους συνδέεται με το στεγαστικό. Ποια είναι η πορεία του χρήματος; Με το «Ηρακλής ΙΙ» έδωσε, για να είναι ελκυστικά τα κόκκινα δάνεια στα funds, ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Δεν φορολογούνται για κάθε διαδικαστική πράξη. Πουλήθηκαν πάρα πολύ φτηνά από τις τράπεζες. Τα πήραν λοιπόν τα funds, και τι κάνουν; Μπορούν και διεκδικούν το 100% της οφειλής, και μάλιστα με όλους τους τόκους. Άρα αν δανείστηκε κάποιος 100.000 ευρώ και μια δεκαετία ολόκληρη είχε αδυναμία, μπορεί να φύγει 150, το αγόρασε 20 ή 30 στο χαρτοφυλάκιο που πήρε, δεν τα πήρε κατά μόνας τα funds, και μπορεί να χτίσει 150 ή 200, ή και παραπάνω όσο προχωράει. Άρα πώς κερδοσκοπούν; Την πρώτη φορά όταν ζητάνε από τον δανειολήπτη όλο το ποσό. Αν δεν έχει να το δώσει, του παίρνουν το ακίνητο, το βγάζουν στον πλειστηριασμό, σε ποια εμπορική αξία; Όπως ειπώθηκε, σε αυτήν που εκείνοι επιλέγουν. Θα δείτε παραδείγματα, εγώ το λέω τώρα με την ιδιότητα του νομικού, για τον ίδιο εντολέα, όταν δικάζει ανακοπή πλειστηριασμού, όπου το βγάζει το ακίνητο, το fund, το έχουν πιστοποιήσει 150.000 ευρώ, όταν πάει να μπει στο εξωδικαστικό, που δεν μπορεί, όπως είπε ο κ. Σπυράκος, να κουρέψει πάνω από την εμπορική αξία, το βάζουν 500.000 ευρώ για να μην πάρει κούρεμα. Το ίδιο ακίνητο, σε 6 μήνες.

»Αυτή η καταχρηστική πρακτική, υπάρχει κάποιος να την ελέγξει; Έχει κάποιος τη βούληση να την ελέγξει; Μέχρι τώρα δεν είχε. Μετά, τα ακίνητα αυτά, ποιος πάει και τα αγοράζει; Εταιρείες τα πιο πολλά τα αγοράζουν. Fund, τα οποία έχουν ως σκοπό τη διαχείριση και αγορά ακινήτων, που τα αγοράζουν φτηνά, δεν τα βγάζουν απευθείας στην αγορά, τα κρατάνε, δημιουργούν τεχνητή έλλειψη στέγης, στο ήδη βεβαρημένο στεγαστικό πρόβλημα, αυξάνονται οι τιμές, έρχονται 2 χρόνια μετά, πουλάνε πολύ ακριβότερα, και έχουν ξαναβγάλει λεφτά. Οι μεγάλοι λοιπόν χαμένοι είναι η κοινωνία, και δεν είναι μόνο οι δανειολήπτες. Είναι και εκείνοι που θέλουν να αγοράσουν σπίτι, και αυξάνονται οι τιμές λόγω της τεχνητής έλλειψης, η οποία διαμορφώνεται. Οι μεγάλοι χαμένοι είναι η οικονομία, γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν επανεντάσσεται σε αυτήν και μένει εγκλωβισμένο 15 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε την πρόθεση, έχουμε το σχέδιο, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τη διαδρομή, έχουμε το καθαρό πρόσωπο, γιατί δεν είμαστε εμείς ούτε εκείνοι που έφεραν τα funds, ούτε εκείνοι που κατήργησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας.

»Είμαστε το κόμμα το οποίο μέσα στην κρίση, έσωσε τα σπίτια και έχει μια συνεπή στάση σε όλα αυτά. Και γι' αυτό τον λόγο μπορούμε να είμαστε εκείνοι όπου μπορούν οι δανειολήπτες να ακουμπήσουν πάνω μας και να ξέρουν ότι δεν έχουμε ούτε ίσες αποστάσεις μεταξύ funds και κοινωνίας, ούτε ίσες αποστάσεις μεταξύ νομιμότητας και παραβίασής της. Έχουμε καθαρό πρόσημο, και γι' αυτό πρέπει να μας εμπιστευτούν» είπε κλείνοντας και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη «να έρθει να ξεδιπλώσει», όπως είπε χαρακτηριστικά, «το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ένα πρόγραμμα δουλεμένο, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά ριζοσπαστικό».