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Όταν η απώλεια γίνεται η τελευταία ευκαιρία!

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν! «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha.

Δεκέμβρης 1992. Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα.

Καθένας τους κουβαλά μια διαφορετική ιστορία.

Καθένας τους έχει έναν διαφορετικό λόγο να ρισκάρει τα πάντα.

Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, θα γεννηθεί το σχέδιο που θα μείνει στην ιστορία ως το «ριφιφί του αιώνα».

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Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον ρόλο του Νίκου

Ο Νίκος είναι σαρανταπεντάρης, πρώην γραφίστας και ελαιοχρωματιστής, σήμερα άνεργος και βυθισμένος στην κατάθλιψη μετά τον θάνατο της γυναίκας του από καρδιοπάθεια.

Συντετριμμένος από την απώλειά της, νιώθει πως το σύστημα του στέρησε όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και την αξιοπρέπειά του.

Είναι ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας που αναλαμβάνει την εκτέλεση του σχεδίου στο τούνελ.

Βαθιά μελαγχολικός και σημαδεμένος από το πένθος, βλέπει το ριφιφί ως κάτι πολύ περισσότερο από μια ληστεία: μια ριψοκίνδυνη ζαριά και ίσως την τελευταία του ευκαιρία να βρει ξανά νόημα στη ζωή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=m-dSqqckRwY}