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Η τελευταία σεζόν του «Emily In Paris» έρχεται τον Δεκέμβρη.

Η αγαπημένη σειρά του Netflix «Emily In Paris», επιστρέφει για έκτη και τελευταία φορά, με μία σεζόν γεμάτη χρώματα, στυλ, μοναδικές εικόνες, νέες περιπέτειες για τους πρωταγωνιστές και άρωμα από… Ελλάδα.

Το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, δόθηκαν στη δημοσιότητα ορισμένα στιγμιότυπα από τη νέα σεζόν, με την Emily να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι πρώτες φωτογραφίες «προδίδουν» μία σεζόν που θα σκορπίσει χαμόγελα, και κάθε ιστορία θα πρέπει να αποκτήσει ένα τέλος.

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Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το «Emily In Paris» επιστρέφει τα Χριστούγεννα του 2026 για να γράψει το μεγάλο φινάλε.

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Την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, η Emily καλείται να κλείσει τον κύκλο της και να καταλήξει εκεί που αγαπά περισσότερο.

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Υπενθυμίζεται ότι ένα σημαντικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με τη Μύκονο, να πρωταγωνιστεί.

Οι συντελεστές και οι πρωταγωνιστές της σειράς βρέθηκαν στην χώρα το Μάιο του 2026, καθώς το σενάριο ήθελε την Emily να ψάχνει τον Gabriel στο νησί των ανέμων.