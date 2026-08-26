Οικογένεια Ελευθερίου: Εκεί όπου η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη!

«Για σένα» - Γνωρίστε τον Κώστα, την Αθηνά, τη Μελίνα, τον Μάρκο και τη Μαργαρίτα Ελευθερίου.

Δεν έχουν μάθει να ζητούν πολλά από τη ζωή. Έχουν μάθει, όμως, να παλεύουν για όσα πραγματικά αξίζουν.

Η οικογένεια Ελευθερίου πορεύεται με οδηγό την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και την αγάπη. Μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, οι δεσμοί τους γίνονται το μεγαλύτερό τους στήριγμα και οι αξίες τους η πιο δυνατή τους κληρονομιά.

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Ο Κώστας (Τάσος Γιαννόπουλος) είναι ο άνθρωπος που κράτησε όρθια την οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια. Εργατικός, περήφανος και βαθιά λαϊκός, δεν έμαθε ποτέ να τα παρατά.

Αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει στα παιδιά του μια καλύτερη ζωή, κουβαλώντας στους ώμους του το βάρος της ευθύνης. Για εκείνον, η αξιοπρέπεια δεν είναι επιλογή· είναι τρόπος ζωής.

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Δίπλα του βρίσκεται η Αθηνά (Μαρία Παρασύρη), μια γυναίκα που έχει μάθει να βρίσκει δύναμη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Με τρυφερότητα, υπομονή και αστείρευτη αγάπη κρατά ενωμένη την οικογένεια, αποτελώντας το ήρεμο στήριγμα όλων.

Είναι η καρδιά του σπιτιού, εκείνη που προσπαθεί να προστατεύει τους ανθρώπους της χωρίς ποτέ να χάνει την ανθρωπιά και την αισιοδοξία της.

Η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου), η μεγάλη κόρη της οικογένειας, μεγάλωσε με αυτές ακριβώς τις αξίες.

Δυναμική, ευαίσθητη και με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, δεν μπορεί να προσπεράσει την αδικία, ακόμη κι όταν γνωρίζει πως η επιλογή της θα έχει κόστος.

Μια απόφαση που παίρνει από καρδιάς θα γίνει η αφορμή να αλλάξουν για πάντα όχι μόνο η δική της ζωή, αλλά και εκείνη του Φίλιππου.

Ο Μάρκος (Νίκος Μήλιας) είναι ένας άνθρωπος με ήθος, εργατικότητα και έντονη προστατευτική διάθεση.

Βάζει πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του και δεν διστάζει να αναλάβει ευθύνες για όσους αγαπά. Μια απρόσμενη γνωριμία θα τον οδηγήσει στον πιο δύσκολο έρωτα της ζωής του, με μια γυναίκα εγκλωβισμένη σε έναν κακοποιητικό γάμο.

Η Μαργαρίτα (Αλεξάνδρα Κολαΐτη), η μικρότερη αδελφή, ονειρεύεται μια ζωή διαφορετική από εκείνη που γνώρισε. Ανυπόμονη και γεμάτη φιλοδοξίες, πιστεύει πως αξίζει περισσότερα και αναζητά την ευκαιρία να αλλάξει τη μοίρα της.

Οι επιλογές της, όμως, θα δοκιμάσουν τις ισορροπίες και τους δεσμούς με τους ανθρώπους που τη μεγάλωσαν με αγάπη.

Στο «Για Σένα», η οικογένεια Ελευθερίου θυμίζει πως ο πραγματικός πλούτος δεν μετριέται σε χρήματα, αλλά στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα σου όταν όλα δοκιμάζονται. Από αυτό το σπίτι ξεκινά το ταξίδι της Μελίνας.

Με τις αξίες που της έδωσαν ο Κώστας και η Αθηνά, θα βρεθεί μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής της, εκεί όπου η αγάπη, η αλήθεια και οι επιλογές των ανθρώπων θα ενώσουν για πάντα τη μοίρα της με εκείνη του Φίλιππου (Κίμων Κουρής).

Δύο κόσμοι με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινή ανάγκη για αλήθεια και αγάπη θα βρεθούν στο ίδιο μονοπάτι, δίνοντας ζωή στη μεγάλη ιστορία του «Για Σένα».