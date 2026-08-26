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Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει με σταθερή ομάδα.

Η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της επιστρέφουν με τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha με την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας, ο τηλεοπτικός σταθμός έφερε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ, ανακοινώνοντας την επιστροφή της εκπομπής για έκτη σεζόν.

Η ανακοίνωση του Alpha

Η «Super Κατερίνα» επιστρέφει για 6η χρονιά και η Κατερίνα Καινούργιου είναι έτοιμη να μας χαρίσει ξανά τα πιο «super» πρωινά!

Ψυχαγωγία, ενημέρωση, επικαιρότητα, σχόλιο, αποκλειστικά θέματα, πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, εντάσσονται καθημερινά στην ατζέντα της εκπομπής.

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Με τη γνώριμη συνταγή, τη σταθερή ομάδα και την ενέργεια της Κατερίνας, η εκπομπή επιστρέφει για μία ακόμη απολαυστική σεζόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=lxdNN0bMp8k}

«Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου.

Και η μέρα ξεκινά… Super!