Το νέο μήνυμα της Άγκυρας στην Αθήνα. Αυτή τη φορά για την πόντιση των υποθαλάσσιων καλωδίων στο Αιγαίο.

Ανοιχτά θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο έθεσε η Τουρκία στην Ελλάδα αυτή τη φορά για την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων στο Αιγαίο.

Μάλιστα η Άγκυρα επισημαίνει ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή και θα πρέπει πριν από κάθε κίνηση να προηγείται η ενημέρωσή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και υποστηρίζει ότι δεν αντιτίθεται στα έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Μανώλης Κωστίδης η Τουρκία θεωρεί ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες ερευνών ή εργασιών πόντησης σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες η ίδια ισχυρίζεται ότι διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία (επικαλούμενη τη δική της θεωρία περί υφαλοκρηπίδας), το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων οφείλει να επικοινωνεί προηγουμένως με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού.

Στόχος της απαίτησης αυτής, κατά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, είναι ο συντονισμός, η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων ή συγκρούσεων, καθώς και η διασφάλιση της απαραίτητης συνεργασίας – ουσιαστικά δηλαδή η εξασφάλιση τουρκικής άδειας πριν από κάθε ενέργεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dky6na6kn1e1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι αυτή η τακτική αποτελεί κρατική πρακτική συμβατή με το διεθνές δίκαιο, φέρνοντας ως παράδειγμα την πόντηση της οπτικής ίνας του έργου «Blue Raman», η οποία υλοποιήθηκε κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων. Η τουρκική πλευρά υποδεικνύει λοιπόν ότι οποιοδήποτε έργο στην περιοχή θα πρέπει να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο.

Τέλος τα «Ήρεμα Νερά»

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γράψει ο Βασίλης Σκουρής, η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει πως η πολιτική των «ήρεμων νερών» ήταν επιτυχημένη, καθώς η Ελλάδα αξιοποίησε την περίοδο για την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεών της μέσω των εξοπλιστικών της προγραμμάτων! Η αλήθεια είναι πως τα «ήρεμα νερά» δεν μπορούσαν να έχουν διάρκεια από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιεζόμενη από τη δεξιά της πτέρυγα και κυρίως τον Αντώνη Σαμαρά δεν προχώρησε σε διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη διευθέτηση των διμερών διαφορών με την Άγκυρα. Αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβλεπε θετικά αυτή την προοπτική προχωρώντας μάλιστα και στην απίστευτη δήλωση πως για να δείξει η Ελλάδα την καλή της θέληση θα μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις και πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων (!), εν συνεχεία όμως επαναπαύθηκε στα «ήρεμα νερά» ενώ η Άγκυρα προχωρούσε στην πράξη και έβαζε στο τραπέζι νέες διεκδικήσεις. Η γείτονα χώρα μάλιστα βγήκε διπλά κερδισμένη καθώς αποενοχοποιήθηκε στους συμμάχους ότι δεν έχει διαφορές και δεν διεκδικεί πλέον τίποτε από την Ελλάδα.

- Οι τελευταίες εξελίξεις έδειξαν ότι η Τουρκία επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, εκτίμηση που έχουν και αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Ήδη το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωσή του για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αφήνει να εννοηθεί ότι θα θα επιβάλλει "{επί του πρακτέου" τις αξιώσεις της.

-Η Αθήνα παραδέχεται πλέον ανοιχτά πως μόνη της δεν μπορεί να πετύχει την πόντιση του καλωδίου προς την Κύπρο. Ελπίζει πλέον στην συνδρομή της Γαλλίας και προσωπικά του Μακρόν, ελπίζοντας πως αν η γαλλική εταιρία που έχει πλέον τον πρώτο λόγο δεν θα ζητήσει την άδεια από την Τουρκία ή αν τη ζητήσει δεν θα το δημοσιοποιήσει η τουρκική πλευρά!

-Παρά τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση περί «απομόνωσης» της Τουρκίας αυτό δεν ισχύει. Το αντίθετο δείχνει να συμβαίνει. Η Άγκυρα αναβαθμίζεται εντός του ΝΑΤΟ, παρότι με τη «Συμφωνία της Μέκκας» δημιουργεί το «ΝΑΤΟ των μουσουλμανικών χωρών», επαναπροσεγγίζει την Αίγυπτο, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ανοιχτή γραμμή με τον Τραμπ ενώ συνομιλεί και με τον Πούτιν. Η Αθήνα χάνει την Αίγυπτο, όπως έχασε Λιβύη και Συρία, βλέπει τη Σαουδική Αραβία να συμμετέχει στη συμμαχία της Μέκκας ενώ η Αθήνα στηρίζει την άμυνά της με μια πυροβολαρχία Patriot, απέχει ουσιαστικά από τα Βαλκάνια κοκ.

-Και όλα αυτά ενώ περί τα μέσα φθινοπώρου αναμένεται να έρθει και να ψηφιστεί από την τουρκική Εθνοσυνέλευση το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», μέσω του οποίου η Άγκυρα θα νομοθετήσει νέες διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας.

-Το πρωί της Κυριακής η Αθήνα μετέφερε τους Patriot που είχε μεταφέρει στην Κάρπαθο εκμεταλλευόμενη τις απειλές του Ιράν για την Κύπρο και τις αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή στην Κρήτη. Προφανώς για την προστασία της βάσης των ΗΠΑ αλλά και του νησιού που σε περίπτωση γενίκευσης του πολέμου της Ουάσιγκτον με το Ιράν θα αποτελέσει πιθανό στόχο. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες της στήλης η Άγκυρα ζήτησε επιμόνως την απομάκρυνση των Patriot από την Κάρπαθο, ενώ και η Αθήνα τους θεωρεί καλύτερα προστατευμένους στην Κρήτη.

Η αναφορά Μητσοτάκη στην Τουρκία

«Οι εξ ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν συζητούμε, όμως, τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε μόλις χθες κατά το υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.