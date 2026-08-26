Το τρυφερό στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο Ανδρέας Γεωργίου.

Πριν από έναν χρόνο ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου έγιναν γονείς για πρώτη φορά και έκτοτε προτεραιότητά τους είναι η μικρή τους κόρη.

Φέτος, η μικρή συμπληρώνει έναν χρόνο ζωής και ο μπαμπάς της έκανε μία ιδιαίτερη τρυφερή αποκάλυψη.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την ημέρα, ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στο οποίο αποκαλύπτει το τατουάζ που έχει κάνει στο χέρι του και είναι αφιερωμένο σε εκείνη.

Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, επέλεξε να κάνει το περίγραμμα από το πατουσάκι της κόρης του, ένα ιδιαίτερο σύμβολο που υποδηλώνει την αγάπη του.

Στην ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, φωτογραφίζει το αποτύπωμα στο χέρι του με το ποδαράκι της κόρης του δίπλα – δίπλα.

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Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να χαρίσει τις ευχές του στη μικρή, ενώ παράλληλα, φαίνεται να συγκρίνει το μέγεθος του ποδιού της με αυτό του τατουάζ, σχολιάζοντας έμμεσα το πέρασμα του χρόνου.

«Πουρέκκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι…», πρόσθεσε πάνω στην γλυκιά φωτογραφία ο Ανδρέας Γεωργίου.