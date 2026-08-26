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Η ηθοποιός ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή της Επιδαύρου. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε.

Αυτό το καλοκαίρι η Κατερίνα Παπουτσάκη ανέβηκε για δεύτερη φορά στην σκηνή της Επιδαύρου για την παράσταση της «Λυσιστράτης» που δόθηκε στο αρχαίο θέατρο την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου.

Η ηθοποιός, από την πρώτη στιγμή έδειχνε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη, ενώ με μία ανάρτηση στα social media προσπάθησε να αποτυπώσει μερικά από τα συναισθήματά της.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από την παρουσία της στο αρχαίο θέατρο και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις πρόβες και τα σκηνικά.

Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης προσπάθησε να αποτυπώσει τα συναισθήματά της σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Επίδαυρος 2026. Λυσιστράτη. Μυρρίνη. Αισθάνομαι απίστευτη τιμή και ευγνωμοσύνη.

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Η δεύτερη φορά μου σε αυτό το ιερό θέατρο ήταν ακόμη καλύτερη από την πρώτη:

Απόλαυσα κάθε λεπτό αυτής της υπέροχης εμπειρίας.

Μέχρι την επόμενη φορά».

{https://www.instagram.com/p/DcgLMVRCP2X/?hl=el&img_index=1}

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, το 2002, είχε συμμετάσχει στην παράσταση της «Λυσιστράτης», ξανά στην Επίδαυρο, ενώ λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στην υποκριτική.