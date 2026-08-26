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Σε νέες περιπέτειες με την αδερφή της.

Ένα ακόμη ταξίδι ζωής οργάνωσε η Αποστολία Ζώη και μαζί με την αδερφή της επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο για έναν εξωτικό προορισμό.

Οι δύο γυναίκες, είχαν προγραμματίσει να κάνουν ένα διαφορετικό road trip στα τέλη του Αυγούστου, ωστόσο, τα πλάνα τους άλλαξαν όταν εντόπισαν οικονομικά εισιτήρια για Ζανζιβάρη.

Αν και το ταξίδι σε έναν μακρινό προορισμό θα έπρεπε να κερδίζει την προσοχή, το νέο χτένισμα της Αποστολίας Ζώη «έκλεψε» της εντυπώσεις.

Τόσο η ίδια όσο και η αδερφή της, επέλεξαν να κάνουν στα μαλλιά τους πολλά, μικρά, παραδοσιακά κοτσιδάκια και λίγο αργότερα ετοίμασαν τις βαλίτσες τους.

Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε η ερμηνεύτρια πριν από δύο ημέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα στιγμιότυπα από τη διαδικασία του ταξιδιού και τις πρώτες ώρες στη Ζανζιβάρη.

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Το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, ωστόσο, μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από τις περιπέτειές τους εκεί.

Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε εμφανίζεται χαμογελαστή, ενώ τα χέρια και τα μαλλιά της τα στολίζουν κατακόκκινα λουλούδια.

{https://www.instagram.com/p/DceLwvCAr-U/?hl=el&img_index=1}

«Χαμένη στη Ζανζιβάρη… Αισθάνομαι σαν τη βασίλισσα της ζούγκλας», έγραψε με χιούμορ στη συνοδευτική λεζάντα.