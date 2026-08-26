Ο πλήρης οδηγός πρόληψης για το ταξίδι.

Η κρουαζιέρα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές διακοπών, καθώς συνδυάζει τη χαλάρωση εν πλω με την ευκαιρία επίσκεψης πολλαπλών προορισμών.

«Ωστόσο, η διαμονή σε έναν περιορισμένο χώρο με πολλούς συνταξιδιώτες, σε συνδυασμό με τις εναλλαγές κλίματος και δραστηριοτήτων, καθιστά την υγειονομική προετοιμασία απαραίτητη προϋπόθεση για απρόσκοπτες και ασφαλείς διακοπές», αναφέρουν ο δρ Θεόφιλος Σαχινίδης, MD, PhD, Διευθυντής Τμήματος Διεθνών Ασθενών Metropolitan Hospital, και οι κ. Αικατερίνη Μερεντίτη, κ. Νικόλαος Νταλέκος, και κ. Χρήστος Ρωθώνης, από το Τμήμα, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς διακοπές με κρουαζιερόπλοιο:

Ιατρική προετοιμασία πριν την επιβίβαση

Η σωστή οργάνωση ξεκινά αρκετά πριν από την επιβίβαση στο πλοίο. Εάν λαμβάνεται συστηματική φαρμακευτική αγωγή, είναι καθοριστικής σημασίας η μέριμνα για την προμήθεια επαρκούς ποσότητας φαρμάκων που θα καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και τυχόν μικρές καθυστερήσεις, με πιστή τήρηση των προγραμματισμένων δόσεων, χωρίς παραλείψεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τους ασθενείς που πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα, κρίνεται απαραίτητο να έχουν μαζί τους ένα συνοπτικό ιατρικό ιστορικό, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του θεράποντος ιατρού τους. Παράλληλα, πριν από την αναχώρηση, συνιστάται η επικοινωνία με τον γιατρό για ενημέρωση σχετικά με τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή ειδικά προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για τους συγκεκριμένους προορισμούς που πρόκειται να επισκεφθούν οι ταξιδιώτες.

Πρόληψη ναυτίας και ταξιδιωτική ασφάλιση

Για όσους έχουν ιστορικό ναυτίας στα ταξίδια, η συμβουλή του γιατρού πριν από την αναχώρηση είναι καταλυτική, καθώς μπορεί να συστήσει την κατάλληλη προληπτική φαρμακευτική αγωγή για την αποφυγή της δυσφορίας εν πλω.

Επιπλέον, μια παράμετρος που συχνά παραβλέπεται αλλά είναι ζωτικής σημασίας, είναι η επιλογή μιας πλήρους ταξιδιωτικής ασφάλισης. Η ασφάλιση αυτή θα πρέπει να καλύπτει υγειονομική περίθαλψη και ενδεχόμενη νοσηλεία σε νοσοκομείο άλλης χώρας, εξασφαλίζοντας προστασία από απρόβλεπτα ιατρικά έξοδα.

Προστασία από τον ήλιο και κανόνες υγιεινής εν πλω και στις εκδρομές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο κατάστρωμα ή στις εξωτερικές εκδρομές, η προστασία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες είναι απαραίτητη. Συνιστάται η συνεχής χρήση αντηλιακού, καπέλου, γυαλιών ηλίου και ελαφριών ρούχων για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα, η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας υγρών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι κρίσιμη για την πρόληψη της αφυδάτωσης και της θερμοπληξίας.

Ταυτόχρονα, η τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής προστατεύει από συχνές λοιμώξεις, με το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό πριν από κάθε γεύμα να αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης γαστρεντερικών διαταραχών.

Επιπλέον, καθώς τα κρουαζιερόπλοια προσεγγίζουν διαφορετικούς προορισμούς και συνήθως πραγματοποιούνται τοπικές εκδρομές, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή. Συστήνεται η αποφυγή αγοράς φρούτων, λαχανικών, άλλης τροφής ή νερού από πλανόδιους πωλητές, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος μόλυνσης από ιούς και μικρόβια που προκαλούν γαστρεντερικά λοιμώδη νοσήματα.

Άμεση αντιμετώπιση συμπτωμάτων

Στην περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων όπως πυρετός, εμετοί, διάρροια ή έντονος βήχας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είναι σημαντικό να μην αγνοηθούν. Απαιτείται η άμεση επίσκεψη στον ιατρό του πλοίου και ο περιορισμός των μετακινήσεων και των επαφών έως ότου δοθούν σαφείς οδηγίες, ώστε να προστατευθεί τόσο η υγεία του ασθενούς όσο και των συνταξιδιωτών.

«Ένα ασφαλές ταξίδι είναι πάντα ένα καλά προετοιμασμένο ταξίδι. Η σωστή πρόληψη, η έγκαιρη προμηθευτική οργάνωση των φαρμάκων και η τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για να απολαύσουν οι ταξιδιώτες την κρουαζιέρα τους, με απόλυτη ασφάλεια και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις. Η υπεύθυνη στάση απέναντι στα θέματα υγείας πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εγγυάται την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους», καταλήγουν οι ειδικοί.

*Tο προσωπικό του Τμήματος Διεθνών Ασθενών του Metropolitan Hospital επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη υποστήριξη όσων ταξιδεύουν στη χώρα μας, όπως οι επισκέπτες κρουαζιέρας, παρέχοντας εξειδικευμένη ιατρική συμβουλευτική, εξωνοσοκομειακή παρακολούθηση ή νοσηλεία για κάθε οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Με καινοτόμο προσέγγιση, το προσωπικό του Τμήματος αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του ασθενούς σε κάθε στάδιο της παραμονής του στην Ελλάδα -από τη στιγμή της άφιξής του έως και την ασφαλή επιστροφή στον τόπο προέλευσής του- εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου φροντίδα και απόλυτη αίσθηση υγειονομικής ασφάλειας σε κάθε ταξιδιώτη.