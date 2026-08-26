Ο κίνδυνος εγκαύματος από το δημοφιλές αντηλιακό - Τι πρέπει να προσέξετε αν το έχετε προμηθευτεί από την πλατφόρμα.

«Καμπανάκι» για πασίγνωστο αντηλιακό που διακινήθηκε μέσω AliExpress, εξέδωσε με ειδοποίησή του το ευρωπαϊκό σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) καθώς το προϊόν παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα ως προς την πραγματική προστασία που προσφέρει από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Πρόκειται για το αντηλιακό της La Roche Posay, Innovation Anthelios UVmune 400 Fluide Oil Control στα 50 ml, με αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής τον Μάρτιο του 2026 και ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2029. Η ειδοποίηση εκδόθηκε από τη Γερμανία στις 25 Αυγούστου. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι ο πραγματικός δείκτης προστασίας (SPF) ήταν πολύ χαμηλότερος από τον αναγραφόμενο, με τις μετρήσεις να φτάνουν ακόμη και σε τιμές SPF 0. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτοι από την υπεριώδη ακτινοβολία, αυξάνοντας τον κίνδυνο ηλιακού εγκαύματος και μακροπρόθεσμων βλαβών του δέρματος.

Ως μέτρο αντιμετώπισης, η συγκεκριμένη καταχώριση αφαιρέθηκε από την ηλεκτρονική αγορά, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ στις 17 Αυγούστου 2026. Η ευρωπαϊκή προειδοποίηση αφορά τη συγκεκριμένη καταχώριση/παρτίδα που διακινήθηκε μέσω AliExpress και όχι συλλήβδην όλα τα προϊόντα της σειράς.

Η απόκλιση αυτή σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να θεωρεί πως είναι επαρκώς προστατευμένος από τον ήλιο, ενώ στην πραγματικότητα η προστασία που παρέχει το προϊόν ενδέχεται να είναι ανεπαρκής.

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Ποιο προϊόν αφορά η προειδοποίηση

Innovation Anthelios UVmune 400 Fluide Oil Control

Συσκευασία: 50 ml

Ημερομηνία παραγωγής: 03/2026

Ημερομηνία λήξης: 03/2029

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Διαδικτυακός πωλητής: AliExpress

Κίνδυνος: ανεπαρκής προστασία από την UV ακτινοβολία

Το προϊόν κρίθηκε μη συμμορφούμενο με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν μέσω διαδικτύου καλό είναι να ελέγξουν προσεκτικά την ονομασία, τα στοιχεία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης και να μην θεωρούν δεδομένο ότι παρέχει την προστασία που αναγράφεται στη συσκευασία. Η προειδοποίηση αφορά το συγκεκριμένο προϊόν και τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται στην καταχώριση του Safety Gate και δεν αποτελεί από μόνη της διαπίστωση ότι όλα τα προϊόντα της σειράς Anthelios ή όλες οι παρτίδες παρουσιάζουν πρόβλημα.