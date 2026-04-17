Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε η παρουσία μη επιτρεπόμενης ουσίας σε προϊόν καλλυντικής χρήσης χωρίς ξέβγαλμα.

Σε ανάκληση αντηλιακού προχώρησαν οι γαλλικές αρχές, με σχετική ειδοποίηση να έχει σταλεί σε ευρωπαϊκές αγορές, λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τα καλλυντικά. Το προϊόν αφορά αντηλιακή κρέμα προσώπου SPF 35 της εταιρείας Organica Beauty, το οποίο διακινήθηκε μέσω διαδικτυακής πώλησης στη Γαλλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο προϊόν εντοπίστηκε μη επιτρεπόμενη ουσία σε καλλυντικά χωρίς ξέβγαλμα, η οποία ανιχνεύτηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου. Το προϊόν διακινήθηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία μέσω του επίσημου ιστότοπου της εταιρείας. Η ανάκληση αφορά την αντηλιακή κρέμα με GTIN 3770021405128 και αριθμό παρτίδας 025-502, η οποία κυκλοφόρησε στην αγορά από τις 17 Αυγούστου 2025 έως τις 23 Μαρτίου 2026, σε συσκευασία σωληναρίου με αντλία.

Ο λόγος της ανάκλησης

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε η παρουσία μη επιτρεπόμενης ουσίας σε προϊόν καλλυντικής χρήσης χωρίς ξέβγαλμα. Η ουσία αυτή δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης. Οι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανό χημικό κίνδυνο, καθώς η χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με έκθεση στον ήλιο ενδέχεται να προκαλέσει φωτοτοξικές αντιδράσεις.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του προϊόντος και να μην το εφαρμόζουν στο δέρμα. Παράλληλα, όσοι έχουν προμηθευτεί την κρέμα μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για επιστροφή χρημάτων.