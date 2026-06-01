Το κύριο «αμάρτημα» των προϊόντων τους; «Η αδίστακτη κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κλίμακα άνευ προηγουμένου», συνέχισε.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των μέσων ενημέρωσης, γεγονός που θα οδηγήσει σε έναν κόσμο με «ακόμη λιγότερους δημοσιογράφους», υποστήριξε σήμερα ο κατηγόρησε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της αμερικανικής εφημερίδας New York Times, Άρθουρ Γκρεγκ Σουλτσμπέργκερ, σε ομιλία του στο παγκόσμιο συνέδριο μέσων ενημέρωσης στη Μασσαλία.

«Το επάγγελμά μας αντιμετώπισε με υπερβολική διακριτικότητα και παθητικότητα και εμφανίστηκε υπερβολικά κατακερματισμένο απέναντι στις καταχρήσεις που διαπράττονται από τις εταιρείες που καθοδηγούν την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε ο πρόεδρος και διευθυντής έκδοσης της έγκυρης εφημερίδας, μιλώντας σε μια κατάμεστη αίθουσα, στο Palais du Pharo.

{https://www.youtube.com/watch?v=hqXMYYXocZA}

Ο Άρθουρ Γκρεγκ Σουλτσμπέργκερ, η εταιρεία του οποίου έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, εξαπέλυσε ένα «κατηγορώ» εναντίον αυτών των εταιρειών απευθυνόμενος σε διευθυντές εφημερίδων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετέχουν στο 77ο παγκόσμιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκδοτών Ειδήσεων (WAN-IFRA).

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ασκούν «υπερβολική επιρροή στα δεδομένα και την προσοχή μας» αλλά «αποτυγχάνουν σε ό,τι αφορά τη θεμελιώδη ευθύνη που απορρέει από αυτή τη δύναμη: να εγγυώνται στο κοινό την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και ειδήσεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κύριο «αμάρτημα» των προϊόντων τους; «Η αδίστακτη κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κλίμακα άνευ προηγουμένου», συνέχισε.

«Οι κολοσσοί της τεχνολογίας λεηλατούν τους ενημερωτικούς ιστοτόπους χωρίς την έγκρισή τους και χωρίς να τους αποζημιώνουν. Ιδιοποιούνται τα κλεμμένα περιεχόμενα, σαν να ήταν αυτοί οι συγγραφείς, στερώντας τους έτσι από αναγνώστες και έσοδα», επέμεινε.

«Ως αποτέλεσμα, οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι για να κάνουν μια δαπανηρή και δύσκολη δουλειά, το ερευνητικό ρεπορτάζ», προειδοποίησε, καταχειροκροτούμενος ο Σουλτσμπέργκερ.

Το συνέδριο, που θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, οργανώνεται σε συνεργασία με τη CMA Media, τον μιντιακό βραχίονα της ναυτιλιακής εταιρείας CMA CGM που εδρεύει στη Μασσαλία.