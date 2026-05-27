Η Samsung είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στο Βιετνάμ, με επενδύσεις άνω των 23 δισ. δολαρίων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις.

Επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στο Βιετνάμ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η Samsung για την κατασκευή παραγωγικής μονάδας ημιαγωγών και μικροτσιπ. Η επένδυση αυτή αποτελέι επέκταση της παρουσίας της Samsung στη νοτιοανατολική Ασία και αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας έλλειψης μνημών, η οποία έχει ενταθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, το νέο εργοστάσιο, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει σε βιομηχανικό πάρκο περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Ανόι, προγραμματίζεται να ξεκινήσει λειτουργία τον Νοέμβριο του 2027.

Θα είναι η πρώτη μονάδα δοκιμών τσιπ της Samsung στο Βιετνάμ. Η ισχυρή ζήτηση για μνήμες από κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει περιορίσει σημαντικά την προσφορά σε κλάδους όπως τα smartphones, οι υπολογιστές και η αυτοκινητοβιομηχανία.

{https://x.com/Reuters/status/2059542664534438165}

Η μονάδα θα επικεντρωθεί σε legacy chips, δηλαδή παλαιότερης τεχνολογίας ημιαγωγούς. Αν και δεν είναι κρίσιμη για τις πιο προηγμένες αλυσίδες τεχνητής νοημοσύνης, η ζήτηση για αυτούς τους ώριμους τύπους μνημών παραμένει υψηλή, καθώς οι μεγάλοι παραγωγοί κατευθύνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα προς chips AI.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την πρόταση, η μονάδα θα έχει ετήσια δυνατότητα παραγωγής 153,3 δισ. gigabits (Gb) DRAM και 255,6 δισ. Gb NAND μνήμης.

Οι λεπτομέρειες για το ύψος της επένδυσης, τη δυναμικότητα και το χρονοδιάγραμμα δεν είχαν δημοσιευτεί προηγουμένως. Η Samsung αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Λαϊκή Επιτροπή της επαρχίας Thai Nguyen, όπου βρίσκεται το βιομηχανικό πάρκο, δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Βιετνάμ: Κόμβος για τη βιομηχανία «back-end» ημιαγωγών

Η επένδυση εγκρίθηκε από τις βιετναμέζικες αρχές τον Μάρτιο και η Samsung σχεδιάζει να επανεπενδύει τα κέρδη της, έως περίπου 2,5 δισ. δολάρια, για πιθανή κατασκευή δεύτερης μονάδας.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν το εργοστάσιο έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες ή αν οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Συχνά στο Βιετνάμ οι εταιρείες ξεκινούν πρόωρα εργασίες πριν ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Περισσότεροι από 200 μηχανικοί και εργαζόμενοι της Samsung βρίσκονται ήδη στο εργοτάξιο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. Δημοσιογράφοι του Reuters παρατήρησαν βαριά μηχανήματα και εργάτες στο σημείο κατά την επίσκεψή τους.

Η Samsung είναι ήδη ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στο Βιετνάμ, με επενδύσεις άνω των 23 δισ. δολαρίων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις. Το νέο εργοστάσιο κατασκευάζεται δίπλα σε μεγάλο συγκρότημα παραγωγής smartphones και tablets.

Το Βιετνάμ αποτελεί επίσης σημαντικό κόμβο στη βιομηχανία «back-end» ημιαγωγών, που περιλαμβάνει συναρμολόγηση, συσκευασία και δοκιμές. Η χώρα φιλοξενεί μονάδες εταιρειών όπως Intel, Amkor Technology και Hana Micron.

Η δοκιμή είναι το τελικό στάδιο της παραγωγής chip, όπου οι ημιαγωγοί ελέγχονται για πιθανά ελαττώματα πριν αποσταλούν στην αγορά.