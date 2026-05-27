Σταθερή η κατάσταση της 3χρονης στη ΜΕΘ Παίδων – Αποσωληνώθηκε και αναπνέει μόνη της

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 3χρονης από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη, τα οποία περιλαμβάνουν αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, η μικρή ασθενής αποσωληνώθηκε το πρωί και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα θετική για την πορεία της υγείας της. Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, η 3χρονη παραμένει σε στενή παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παίδων, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάστασή της και την ανταπόκριση του οργανισμού της μετά την αποσωλήνωση.

Η ιατρική ομάδα εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία της υγείας της θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την εξέλιξη των νευρολογικών και γενικών της λειτουργιών.

