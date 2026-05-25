Στο αυτόφωρο οι γονείς της 3χρονης, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με αιμάτωμα στον εγκέφαλο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο η 3χρονη από τα Χανιά, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα μετά την αρχική σταθεροποίησή της στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Την ίδια ώρα, η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία παρουσιάζει συνεχώς νέα ερωτήματα, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις της 25χρονης μητέρας, εντοπίζοντας ανακρίβειες και αντιφάσεις σχετικά με την οικογενειακή της κατάσταση και το ιστορικό των παιδιών της.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr με ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της, η 25χρονη μητέρα στα Χανιά φαίνεται πως δημιούργησε στους αστυνομικούς την εσφαλμένη εντύπωση ότι έχει γεννήσει ακόμα δύο παιδιά που δεν είναι πλέον στη ζωή. Η 25χρονη, που συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας πέρασε στις 12 το μεσημέρι το κατώφλι του Πρωτοδικείου όπου θα δικαστεί στο αυτόφωρο για τις κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήμματος που αφορούν την παραπάνω σύγχυση. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε και ο 27χρονος πατέρας της 3χρονης ενώ μεγάλη είναι και η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον αριθμό και την ταυτότητα των παιδιών που θα υποβληθούν σε τεστ DNA.

Τα υπόλοιπα τρία ανήλικα αδέλφια εντοπίστηκαν σε κακές συνθήκες διαβίωσης και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένουν υπό προστασία, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του σοβαρού τραυματισμού της 3χρονης, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά μεγάλωναν σε περιβάλλον παραμέλησης.

Ο 27χρονος φέρεται μέχρι σήμερα να κρατείται ως παράνομα διαμένων αλλοδαπός, ενώ η μητέρα αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, καθώς φέρεται να είχε δώσει διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, δημιουργώντας σύγχυση στις αρχές. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα σοβαρά ιατρικά ευρήματα για την κατάσταση της 3χρονης, φαίνεται να οδηγούν τις δικαστικές αρχές στην αναβάθμιση των κατηγοριών και στην άσκηση βαρύτερων ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Εισαγγελία αναμένει την ολοκλήρωση κρίσιμων διαδικασιών της προανάκρισης, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων σύλληψης και στη διατύπωση των τελικών κατηγοριών. Επίσης, καταρρίπτεται το αρχικό σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά, καθώς όχι μόνο δεν προκύπτει τέτοιο περιστατικό, αλλά στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα που έφερε το 3χρονο κοριτσάκι δείχνουν ότι πρόκειται για παιδί που είχε υποστεί βαριά κακοποίηση.