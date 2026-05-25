Ένα εκατ. ευρώ πριμ στον Γκολομέεβ επειδή κολύμπησε πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι διοργανωτές των Enhanced Games είχαν υποσχεθεί πολλά παγκόσμια ρεκόρ, στους αγώνες στους που το ντόπινγκ είναι ελεύθερο. Τελικά, ο Κρίστιαν Γκολομέεβ ήταν εκείνος που τους «έσωσε», αφού ο Έλληνας κολυμβητής πέτυχε το μοναδικό «παγκόσμιο ρεκόρ». Και αυτό, φυσικά, δεν θα αναγνωριστεί.

Οι πρώτοι Enhanced Games έγιναν στο Λας Βέγκας. Περιελάμβαναν στίβο, κολύμβηση και άρση βαρών και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν απαγορευμένες ουσίες, ενώ στην κολύμβηση επιτρέπονταν τα «σούπερ μαγιό» από πολυουρεθάνη, τα οποία απαγορεύτηκαν το 2010.

Ο Κρίστιαν Γκολομέεβ- φορώντας μαγιό πολυουρεθάνης- τερμάτισε σε 20.81 στα 50 μ. ελεύθερο, πιο γρήγορα δηλαδή από το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε ο Αυστραλός Κάμερον ΜακΕβόι τον Μάρτιο, με 20.88.

{https://www.instagram.com/p/DYwDW2KjXnl/?hl=el&img_index=1}

Για αυτή την εμφάνισή του, ο 32χρονος πήρε 250.000 δολάρια επειδή νίκησε και πριμ 1 εκατ. δολαρίων γιατί κολύμπησε πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ. «Σπουδαία κούρσα, διασκέδασα πολύ. Είναι απίστευτο», δήλωσε ο Γκολομέεβ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Καθόλου άσχημα. Αυτό σίγουρα θα αλλάξει τη ζωή μου προς το καλύτερο. Είναι μεγάλη βοήθεια για εμένα και την οικογένειά μου. Και, ναι, θα συνεχίσω του χρόνου, ίσως το καταρρίψω ξανά», συμπλήρωσε.

Τον Μάιο του 2025 ο Κρίστιαν Γκολομέεβ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από τους επίσημους αγώνες κολύμβησης και να συμμετάσχει στους Enhanced Games. «Μια νέα διοργάνωση, βασισμένη στην επιστήμη και την ασφάλεια, με στόχο να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του αθλητισμού», όπως έλεγε τότε.

Την ίδια ημέρα, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ο Γκολομέεβ πέτυχε 20.89 στα 50 μ. ελεύθερο, κάτω από το τότε παγκόσμιο ρεκόρ (20.91) και πως πήρε πριμ 1 εκατ. δολάρια.

{https://www.instagram.com/p/DJ7aPRuBvkJ/?hl=el}

Οι περισσότεροι από τους 42 αθλητές που συμμετείχαν έκαναν χρήση απαγορευμένων ουσιών και σύμφωνα με τους Enhanced Games «13 πέτυχαν ατομικά ρεκόρ». Οι ουσίες ντόπινγκ που χρησιμοποιούνταν έπρεπε να είναι νόμιμες και να έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους τεστοστερόνη, αυξητική ορμόνη, στεροειδή και άλλες ουσίες που είναι απαγορευμένες στον αθλητισμό.

Το επιχείρημα των διοργανωτών είναι πως το ντόπινγκ υπάρχει ήδη στο κορυφαίο επίπεδο του αθλητισμού, αλλά κρυφά και χωρίς διαφάνεια, ενώ φέρνοντάς το στο «φως», με την παρακολούθησή του μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όμως, πολλές παγκόσμιες αθλητικές ομοσπονδίες δημοσίως έχουν επιπλήξει αθλητές για την επιλογή τους να συμμετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τους απέκλεισαν.

Για τη ΔΟΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ οι Enhanced Games είναι «ανήθικοι» όπως και μια «επικίνδυνη και ανεύθυνη ιδέα». Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, έχει δηλώσει πως όποιος συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες είναι «ηλίθιους».

Οι επιχειρηματίες Άρον ΝτεΣούζα και Μαξιμίλιαν Μάρτιν είναι πίσω από αυτό το πρότζεκτ, το οποίο ξεκίνησαν το 2023 και συγκέντρωσαν την υποστήριξη κορυφαίων επενδυτών, ανάμεσά τους ο δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ και ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters