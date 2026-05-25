Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη με αφορμή ορισμένα αρνητικά σχόλια στα social media.

Τη δική της απάντηση θέλησε να δώσει η Ιωάννα Τούνη στα αρνητικά σχόλια που δέχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των social media.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου, η influencer επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και χωρίς να αναφερθεί επ’ ακριβώς στο τί έχει προηγηθεί απάντησε με τον δικό της τρόπο.

Όπως εξήγησε απόρησε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι επρόκειτο για σχόλια από γυναίκα προς γυναίκα, ενώ έκανε σαφές ότι επιλέγει να εστιάζει στα θετικά σχόλια που δέχεται καθημερινά.

Στην ανάρτηση που έγραψε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν χωράει ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρία – ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα – δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της ζωή!

Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους;

Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που την βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι.

Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου… Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου».