Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Στην ανακοίνωση, το κόμμα κάνει λόγο για θεσμικές επιφυλάξεις σχετικά με τις μακροχρόνιες θητείες σε καίριες θέσεις, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε φαινόμενα θεσμικής αποδυνάμωσης και συγκέντρωσης ισχύος. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί έντονη κριτική στο τραπεζικό σύστημα, αναφέροντας ότι οι τράπεζες καταγράφουν σημαντικά υπερκέρδη, την ώρα που η κοινωνία αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις, με επιβάρυνση κυρίως σε εργαζόμενους, επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ «Στο τέλος της θητείας του ο κ. Στουρνάρας θα έχει υπηρετήσει το θεσμό για 18 συναπτά έτη. Μπροστά στα μάτια ολόκληρης της κοινωνίας, το τραπεζικό καρτέλ, υπό τη δική του εποπτεία, καταγράφει υπερκέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που πλήττουν διαρκώς και μονομερώς τους ίδιους: τον κόσμο της εργασίας, των επαγγελματιών και της παραγωγής. Ο κ. Στουρνάρας, δήλωσε ανεξάρτητος και αυτοδημιούργητος, λίγες ημέρες αφότου παραχώρησε συνέντευξη, αλλά και το κύρος του αξιώματός του, στην «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ, τον προπαγανδιστικό μηχανισμό ενός κόμματος που χρωστάει μισό δισ. στις τράπεζες και επιδίδεται σε διαστρεβλώσεις και δολοφονίες χαρακτήρων.»