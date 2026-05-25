Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν μόλις 56 χρονών.

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα η οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα η οποία έγραψε μεταξύ άλλων. «Σήμερα έφυγε η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά».

Η ανάρτησή της Βικτώριας για την μητέρα της

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε το 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Ήθελε να σπουδάσει Ιατρική, αλλά τελικά πέρασε στη Γυμναστική Ακαδημία.

Το 1995, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή «Μεταξύ μας».

Το 2007, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία».

Το 2018 είχε συμμετάσχει και στην εκπομπή του ANT1 «Dancing with the Stars».

Στις 28 Μαϊου 2010, παντρεύτηκε με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα και την ίδια μέρα βάφτισαν την κόρη τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δυο τους μετρούσαν πάνω από 20 χρόνια κοινής πορείας και έχουν μαζί μια κόρη, τη Βικτώρια.

Ο καρκίνος

Η Γωγώ Μαστροκώστα ταυτόχρονα με την απόκτηση της κόρης της έμαθε και ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού. Όπως είχε πει: «Τρεις μέρες αφότου γέννησα (την κόρη τους Βικτώρια) ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη είχα ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε έναν γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Έκανα εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα... Πριν γίνει οτιδήποτε κατάλαβα τι έγινε.

Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι «δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά». Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση.

...Το ότι δεν τρελάθηκα είμαι πολύ τυχερή. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ήταν το timing. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό. Είχα μουρλαθεί να κάνω και άλλο μωρό. Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει».

«Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».

Για τον Δέλλα

