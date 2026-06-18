Προειδοποιεί ότι η ΕΛΑΣ δεν ήρθε για να μείνει στη δεύτερη θέση, αλλά για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, φροντίζει να στέλνει σε κάθε ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας, προειδοποιώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η ΕΛΑΣ δεν ήρθε για να μείνει στη δεύτερη θέση, αλλά για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποιεί τους επί επτά χρόνια κυβερνώντες ότι η επόμενη αναμέτρηση δεν θα είναι «περίπατος» για εκείνους, αλλά ένα «ντέρμπι» που στο τέλος του μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και ανατροπές.

Το Politico αλλάζει τη συζήτηση

Σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χάνει την ευκαιρία να δηλώσει ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Φαίνεται, όμως, ότι δεν πείθει με τις δηλώσεις του τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που εκτιμούν ότι θα επιχειρήσει έναν εκλογικό αιφνιδιασμό τον Σεπτέμβριο.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση που «μυρίζει» έντονα κάλπες, ήρθε να προστεθεί ένα δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται κυβερνητικούς παράγοντες που υποστηρίζουν πως ο έλληνας πρωθυπουργός θα επισπεύσει τις εκλογές, υπό τον φόβο της μεγάλης δυναμικής που αναπτύσσει η ΕΛΑΣ.

«Μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω δηλαδή διάφορα ρεπορτάζ, ότι ο πρωθυπουργός θα επισπεύσει τις εκλογές για να μην δημιουργηθεί momentum, όπως γράφει σήμερα το Politico, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας το δημοσίευμα.

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«Στις εκλογές πάμε για να κερδίσουμε»

Είναι ξεκάθαρο πως οι δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν, αλλά κυρίως αυτές που έπονται, δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας στην Αμαλίας.

Σε τέτοιο βαθμό, που ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Λευκωσία, έριξε Σύνθημα νίκης στις επόμενες εκλογές - όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν- κατά το κλείσιμο των εργασιών της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του.

«Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε, πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε τη συσπείρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτιά μας, για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Στην πραγματικότητα, ανεβάζει ο ίδιος κατά πολύ τον πήχη των προσδοκιών. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι η πρώτη φορά που η προοδευτική παράταξη στέλνει εδώ και χρόνια ένα μήνυμα ότι δεν φοβάται τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το σύστημα εξουσίας που έχει συσπειρωθεί γύρω του, λένε από την Αμαλίας.

«Καρφιά» προς το ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά των άλλων κομμάτων του προοδευτικού τόξου και ειδικά εναντίον του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι δεν θα δημιουργούσε την ΕΛΑΣ αν τα υπάρχοντα κόμματα μπορούσαν να αποτελέσουν αντίπαλο δέος για τη Νέα Δημοκρατία. Αν και δεν κατονόμασε τη Χαριλάου Τρικούπη, τη «φωτογράφισε», όταν ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις που δεν βλέπουν τον εαυτό τους ως αντίπαλο στη Δεξιά, αλλά ως συμπλήρωμα.