Στο βίντεο φαίνεται ο καρχαρίας που κινείται κοντά στην ακτογραμμή.

Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών Κορινθίας, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή, σύμφωνα με το ΗΛΕΚΤΡΑ TV.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο διακρίνεται ο καρχαρίας να κινείται κοντά στην ακτογραμμή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιο επικίνδυνο περιστατικό, ωστόσο συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

{https://www.facebook.com/reel/4472476859665077}