«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η 57χρονη που συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χωράφι στην περιοχή των Ισθμίων Κορινθίας ήταν υποψήφια βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας.

«Μία υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας και προσθέτει: «Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια.

Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2071834682262462952}

Το βίντεο – ντοκουμέντο του Mega

H 57χρονη κινούνταν μαζί με τον σκύλο της σε κατοικημένη περιοχή, όταν, όπως καταγράφεται σε βίντεο που προβλήθηκε από το MEGA, φέρεται να σταματά, να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο.

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Η κινητοποίηση των κατοίκων ήταν άμεση, καθώς ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, ενώ στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής της φέρεται να ανέφερε ότι σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές.

Όταν οι Αρχές τής επέδειξαν το βίντεο από το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε σταματήσει επειδή της έπεσε το ακουστικό του κινητού τηλεφώνου της, την ώρα που προσπαθούσε να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από τον σκύλο της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djlpmbv8k7wh?integrationId=40599y14juihe6ly}