Κατά τη διάρκεια της σύλληψής της φέρεται να ανέφερε ότι σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές.

Στη σύλληψη μιας 57χρονης γυναίκας, πρώην υποψήφιας βουλευτή, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Κόρινθο, καθώς κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε χωράφι στην περιοχή των Ισθμίων Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 57χρονη κινούνταν μαζί με τον σκύλο της σε κατοικημένη περιοχή, όταν,όπως καταγράφεται σε βίντεο που προβλήθηκε από το MEGA,φέρεται να σταματά, να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο.

Η κινητοποίηση των κατοίκων ήταν άμεση, καθώς ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, ενώ στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψή της.

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Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση. Η 57χρονη είχε υπάρξει υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023.

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Κατά τη διάρκεια της σύλληψής της φέρεται να ανέφερε ότι σκοπεύει να είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές.

Όταν οι Αρχές τής επέδειξαν το βίντεο από το περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε σταματήσει επειδή της έπεσε το ακουστικό του κινητού τηλεφώνου της, την ώρα που προσπαθούσε να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από τον σκύλο της.