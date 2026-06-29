Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής, με τον νεαρό να βάζει ηθελημένα φωτιά στο διαμέρισμά του.

Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε έναν άνδρα, ο οποίος έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, ο άνδρας έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του ηθελημένα το μεσημέρι της Κυριακής (28/06), ενώ δε δίστασε να επιτεθεί με πέτρες σε πυροσβεστικό όχημα που πήγε στο σημείο για την κατάσβεση.

Ο νεαρός τράπηκε σε φυγή, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί που τον καταδίωξαν του πέρασαν χειροπέδες.

Το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει στο παρελθόν στις Αρχές για διάφορα αδικήματα, έχοντας στην «πλάτη» του και άλλα δικαστήρια.