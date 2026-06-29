Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, ενώ έχουν καταγραφεί απώλειες σε θερμοκήπια, ελαιόδεντρα και άλλες αγροτικές καλλιέργειες.

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο έπειτα από πολύωρη μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι προκαλούν κατά διαστήματα αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και, εξαιτίας των ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε αγροτοδασικές εκτάσεις, θερμοκήπια και ελαιώνες, κατευθυνόμενη προς την περιοχή Ψάρι. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς το μέτωπο πλησίασε κατοικημένες περιοχές χωρίς τελικά να σημειωθούν ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με το ilialive.gr.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν συνολικά 80 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 19 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές που συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ πολύτιμη είναι και η συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ενισχύουν την προσπάθεια περιορισμού των αναζωπυρώσεων. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβαν ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρχιπύραρχος Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας, αρχιπύραρχος Αργύρης Φαλίδας, καθώς και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, αντιπύραρχος Θεόδωρος Λεβέντης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων παρακολουθούσε την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα για την πορεία του μετώπου και τις πιθανές αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί απώλειες σε θερμοκήπια, ελαιόδεντρα και άλλες αγροτικές καλλιέργειες που βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε πλήρη αποτίμηση των καταστροφών μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

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Παράλληλα, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου διεξήχθη κανονικά, με την Ολυμπία Οδό να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για ενδεχόμενη εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εφόσον το απαιτούσαν οι συνθήκες.

Ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, ευχαρίστησε την Πυροσβεστική, την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία και τους εθελοντές για την άμεση επέμβασή τους, τονίζοντας ότι η μάχη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων. Παράλληλα, απηύθυνε θερμή έκκληση στους πολίτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, επισημαίνοντας ότι η κλιματική αλλαγή, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρή βλάστηση δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Συγκλονιστικές ήταν και οι μαρτυρίες κατοίκων που συμμετείχαν στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Όπως ανέφεραν, η πυρκαγιά ξεκίνησε από καλαμιές και εξαπλώθηκε ταχύτατα, ενώ οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια και στάβλους, όπου πήραν φωτιά μπάλες με ζωοτροφές. Παρά την ένταση του φαινομένου, όλοι συμφώνησαν ότι το σημαντικότερο είναι πως δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Στο μεταξύ, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής έχει μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε επιφυλακή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για την αντιμετώπιση πιθανών νέων αναζωπυρώσεων.