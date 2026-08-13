Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα και ιδιαίτερη προσοχή.

Φωτιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε αγροτική περιοχή στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας, σε σημείο με χαμηλή και αραιή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και, χάρη και στη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα και ιδιαίτερη προσοχή.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.