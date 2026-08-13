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Μεγάλη κινητοποίηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς.

Φωτιά τώραστη Σίβηρη Χαλκιδικής. Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, περίπου στις 14:00.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 72 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Μαλιστα, πριν λίγα λεπτά εστάλη μήνυμα από το 112.

{https://x.com/112Greece/status/2087868695942934897}

πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση