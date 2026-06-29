Μετά τη σύλληψη της 26χρονης στο Μαντούδι, συνελήφθη στην Αλόννησο ο 23χρονος παραλήπτης των ναρκωτικών.

Μία 26χρονη και ένας 23χρονος συνελήφθησαν στο Μαντούδι και την Αλόννησο αντίστοιχα, μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης και κάνναβης στην κατοχή της πρώτης, ενώ ο δεύτερος φέρεται ως ο παραλήπτης των ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, με τη συνδρομή στελεχών της Λιμενικής Αρχής Μαντουδίου και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Τόμπι» συνέλαβαν την 26χρονη υπήκοο Αλβανίας και τον 23χρονο Έλληνα.

Σε έλεγχο στο λιμάνι Κυμάσι του Μαντουδίου, διαπιστώθηκε ότι η 26χρονη είχε σε χειραποσκευή «μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης μικτού βάρους 278,1 γραμμαρίων και τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού. Επίσης, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και 350 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή της.

Στη συνέχεια συνελήφθη στην Αλόννησο ο 23χρονος παραλήπτης των ναρκωτικών ουσιών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, η οποία κατασχέθηκε, αναφέρει ακόμα το Λιμενικό.

Βίντεο: Ο εντοπισμός των ναρκωτικών στη χειραποσκευή

{https://www.youtube.com/watch?v=6OzG9Icrnq4}