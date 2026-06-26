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Το σοβαρό μήνυμα του βίντεο «χάθηκε» στο «σενάριο» και τη «σκηνοθεσία» του βίντεο της Αστυνομίας.

Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών είναι η 26η Ιουνίου και η Αστυνομία θέλησε να στείλει ένα μήνυμα, μέσω βίντεο που ανάρτησε στο Χ. Και η πλατφόρμα πήρε… φωτιά από τα σχόλια των χρηστών που απορούσαν με αυτό που μόλις είχαν δει.

Στο βίντεο των 19 δευτερολέπτων, αισθητικής που παραπέμπει σε βιντεοταινία της δεκαετίας του ‘80, πρωταγωνιστούν δύο νεαροί άνδρες, σε ένα πάρκο. Αλλά το σοβαρό μήνυμα κατά των ναρκωτικών «χάθηκε» στο σενάριο και τη σκηνοθεσία, αν υπήρχε κάτι τέτοιο.

Το βίντεο της Αστυνομίας κατά των ναρκωτικών

{https://x.com/hellenicpolice/status/2070386583363100747}

«Βροχή» τα σχόλια στο Χ για το βίντεο

«Μην μπεις σε αυτό το παιχνίδι. Θα χάσεις. Πες όχι στα ναρκωτικά», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει η Αστυνομία, αλλά οι περισσότεροι αδυνατούσαν να το «βρουν» στο βίντεο.

Διαβάστε μερικά από τα σχόλια στο Χ:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Αυτό το βίντεο και το «σώμα μου» του Νότη Σφακιανάκη έχει σώσει χιλιάδες νέους από τα ναρκωτικά.

- Με αυτό το βίντεο θα ξεκινούσα σίγουρα να πίνω.

- Σοβαρευτείτε ρε. Δεν είστε τρολ.

- Κάνε Θεέ μου να μην σπαταλήθηκε μισό ευρώ γι’ αυτό το βίντεο.

- Το γραφικόμετρο βάρεσε κόφτες.

- Ούτε δεκαετία '80.

- Συγχαρητήρια! Πολύ επιτυχημένη καμπάνια! Εγώ ήμουν έτοιμος να πάρω ναρκωτικά κι όταν είδα ότι η χρήση μπορεί να με οδηγήσει να βγάζω τέτοια βίντεο, τα πέταξα στην τουαλέτα.

- Μετά από αυτό το βίντεο θα πιούμε όλοι ναρκωτικά για να ξεχάσουμε ότι το είδαμε.

- Καλησπέρα, αυτός/ή που έφτιαξε αυτό το βιντεάκι τι ναρκωτικά είχε πάρει;

- Οι Monty Python υπέγραψαν το σενάριο.

- Κάποιος συνέλαβε την ιδέα και δεν ντράπηκε να την προτείνει. Κάποιος δεν ντράπηκε να την εγκρίνει. Κάποιος δεν ντράπηκε να την υλοποιήσει και κάποιος δεν ντράπηκε να την κοινοποιήσει. Για όλους αυτούς ΕΓΩ γιατί νιώθω ετεροντροπή ενώ κλαίω απ’ τα γέλια;

- Ήμουν έτοιμος να σκάσω έναν μπάφο αλλά έπεσα σε αυτό το βίντεο και τον πέταξα. Συγχαρητήρια για το κοινωνικό σας έργο!