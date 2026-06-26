Τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στη Μύκονο και στην Αττική έβαλαν στελέχη του «ελληνικού FBI».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης (24/06) 5 μέλη της οργάνωσης, καθώς και μία 31χρονη η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Πώς δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης

37χρονος , ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών, 39χρονος , επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις, 38χρονος , ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, 25χρονος , που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και 38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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κοκαΐνη, βάρους 2 κιλών και 690,3 γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους 705,65 γραμμαρίων,

MDMA βάρους 754,4 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 418 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους 8 γραμμαρίων,

846 δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους 205,7 γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

30 χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 φορτηγά οχήματα (van),

2 μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

14 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιώνκαι

τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 11.500 δολαρίων.

Ο «τιμοκατάλογος»

η κοκαΐνη προς 120 έως 200 € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς 170 έως 200 ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς 60 με 80 ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς 20 ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς 20 ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς 30 ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς 150 έως 180 ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς 20 ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 40 ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς 5 ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.