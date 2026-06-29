Σε τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί;

Οι ειδικοί μάς υπενθυμίζουν ότι το νερό που βαίνει από τα κλιματιστικά, δεν είναι πόσιμο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγείρεμα ή πλύσιμο φαγητού.

Τι είναι το νερό κλιματισμού;

Τα κλιματιστικά παράγουν νερό κατά τη λειτουργία τους μέσω της διαδικασίας συμπύκνωσης. Καθώς η μονάδα ψύχει τον αέρα και μειώνει την υγρασία περιβάλλοντος, συλλέγει αυτήν την υγρασία σε υγρή μορφή, η οποία συσσωρεύεται σε έναν εσωτερικό δίσκο και στη συνέχεια αποστραγγίζεται μέσω του σωλήνα αποστράγγισης.

Αυτό το νερό έχει ορισμένα χαρακτηριστικά παρόμοια με το απεσταγμένο νερό, καθώς περιέχει πολύ λίγα μέταλλα και συνήθως δεν περιέχει χλώριο όπως το νερό της βρύσης. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, μπορεί να είναι χρήσιμο για ορισμένες οικιακές χρήσεις. Ωστόσο, μπορεί επίσης να μεταφέρει σκόνη, βακτήρια, υπολείμματα από την ίδια τη συσκευή ή βρωμιά που έχει συσσωρευτεί στο σύστημα, επομένως η χρήση του θα πρέπει πάντα να περιορίζεται σε εργασίες που δεν σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε;

Μία από τις πιο συνιστώμενες χρήσεις είναι για τον καθαρισμό του σπιτιού. Λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε μέταλλα, το νερό του κλιματιστικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφουγγάρισμα δαπέδων, καθαρισμό παραθύρων, ξεσκόνισμα εξωτερικών επιφανειών ή πλύσιμο ορισμένων αντικειμένων, καθώς βοηθά στην πρόληψη της συσσώρευσης αλάτων που μερικές φορές αφήνει το νερό της βρύσης.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, ειδικά αν θέλετε να αποφύγετε τους λεκέδες καθώς στεγνώνει.

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Σε βεράντες, αυλές ή μπαλκόνια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη πολύ ζεστών επιφανειών τις πιο ζεστές ημέρες ή για την αφαίρεση συσσωρευμένης βρωμιάς από διακοσμητικά αντικείμενα, γλάστρες ή έπιπλα εξωτερικού χώρου.

Να είστε προσεκτικοί με τα φυτά

Μια άλλη κοινή χρήση είναι στην κηπουρική. Το νερό από τα κλιματιστικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πότισμα μη βρώσιμων καλλωπιστικών φυτών, καθώς περιέχει πολύ λίγα μεταλλικά άλατα και αποτρέπει ορισμένες συσσωρεύσεις στο έδαφος. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελεί τη μοναδική πηγή ποτίσματος σε συνεχή βάση.

Τα φυτά χρειάζονται επίσης θρεπτικά συστατικά που μπορεί να υπάρχουν στο νερό της βρύσης ή στα λιπάσματα, επομένως συνιστάται να το εναλλάσσετε με φρέσκο ​​νερό βρύσης ή να προσθέτετε κατάλληλο λίπασμα.

Επιπλέον, δεν συνιστάται η χρήση νερού από τα κλιματιστικά σε φυτά που προορίζονται για κατανάλωση, όπως λαχανικά, βότανα ή οπωροφόρα δέντρα, λόγω της πιθανής παρουσίας υπολειμμάτων ή μικροοργανισμών από τη συσκευή.

Τι δεν πρέπει ποτέ να κάνετε

Αν και μπορεί να φαίνεται καθαρό, το νερό από ένα κλιματιστικό δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα. Δεν πρέπει να το πίνετε, να χρησιμοποιείται για μαγείρεμα, για την παρασκευή τσαγιού ή καφέ, για το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών ή για το γέμισμα μπολ με νερό για κατοικίδια.

Επίσης, δεν συνιστάται η χρήση του σε σίδερα, υγραντήρες ή ευαίσθητες συσκευές εάν η κατάσταση της μονάδας κλιματισμού είναι άγνωστη, καθώς θα μπορούσε να περιέχει σωματίδια ή υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί στο σύστημα.