Η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Η JD Sports προχωρά στο οριστικό κλείσιμο των τελευταίων φυσικών καταστημάτων της αλυσίδας μόδας Hip στο Ηνωμένο Βασίλειο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας σχεδόν 40 ετών στον χώρο της λιανικής.

Συγκεκριμένα, η Hip, που ανήκει στον όμιλο JD Sports, έκλεισε το κατάστημά της στο Μάντσεστερ, ενώ το υποκατάστημα του Λιντς αναμένεται να ολοκληρώσει τη λειτουργία του σε λίγες ημέρες. Μετά τις εξελίξεις αυτές, η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Τέλος σε μια πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών

Το ακίνητο στο Λιντς θα αξιοποιηθεί από την Size?, επίσης μέλος του ομίλου JD Sports, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου των εμπορικών σημάτων της εταιρείας.

Η Hip ιδρύθηκε το 1987 στο Λιντς από τον Everton Campbell, ο οποίος εργάστηκε ως ανεξάρτητος λιανοπωλητής ανδρικής ένδυσης. Το 2014 εξαγοράστηκε από την JD Sports Fashion, έπειτα από μια περίοδο αναζήτησης επενδυτή, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθεί το οικονομικό τίμημα της συμφωνίας.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία διεύρυνε τη δραστηριότητά της, εισερχόμενη το 2022 και στη γυναικεία ένδυση, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει premium αθλητικά είδη και γνωστά brands.

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Στο επίκεντρο η στρατηγική αναδιάρθρωσης της JD Sports

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωσης της JD Sports. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο όμιλος προχώρησε στο κλείσιμο 24 καταστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιδιώκοντας τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναδιοργάνωση του δικτύου του.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι, αν και δεν υπάρχει άμεση έκθεση στις συγκρούσεις, η αυξημένη αβεβαιότητα ενδέχεται να επηρεάσει τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και την καταναλωτική ζήτηση τους επόμενους μήνες.