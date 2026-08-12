Οι εικόνες εγείρουν την πιθανότητα το είδος αυτο των σαλαχιών να μεταναστεύει βορειότερα και να εμφανίζεται στην περιοχή πιο σταθερά καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες των ωκεανών.

Πλάνα από drone με εκατοντάδες σαλάχια στον ωκεανό στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης πρόσφεραν μία σπάνια πανοραμική θέα ενός είδους που οι επιστήμονες λένε ότι επισκέπτεται την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Το βίντεο τραβήχτηκε την περασμένη Παρασκευή στα ανοιχτά των ακτών του Σαουθάμπτον στη χερσόνησο του Λονγκ Άιλαντ από την Joanna Steidle, μια επαγγελματία χειρίστρια drone και φωτογράφο με έδρα τα Χάμπτονς, γνωστή για τις εναέριες λήψεις της στον ωκεανό. Δείχνει σαλάχια να γλιστρούν μέσα στο νερό μαζικά κοντά στην επιφάνεια.

«Ενώ τα βιντεοσκοπούσα, μπορώ να νιώσω τον χτύπο της καρδιάς μου και την αναπνοή μου να ευθυγραμμίζονται με την κίνηση των φτερών τους... σε αυτές τις στιγμές νιώθω απόλυτα συνδεδεμένη και παρούσα» έγραψε η ίδια στο Instagram.

Η παρατήρηση εγείρει την πιθανότητα το είδος να μεταναστεύει βορειότερα και να εμφανίζεται στην περιοχή πιο σταθερά καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες των ωκεανών ή θα μπορούσε απλώς να υποδηλώνει ότι η αυξημένη χρήση drone κάνει την καθημερινή δραστηριότητα της άγριας ζωής πιο ορατή στο κοινό, ανέφεραν διάφοροι ειδικοί.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει εκατοντάδες σαλάχια, που κολυμπούν σε μια ομάδα στην οποία κάποιοι αναφέρονται με το συλλογικό ουσιαστικό «πυρετός», όπως στον πυρετό των σαλάχιων. Με άνοιγμα φτερών που εκτείνεται έως και 1 μέτρο, το ντροπαλό και μη επιθετικό αυτό είδος των σαλαχιών τρέφεται κυρίως με δίθυρα, συμπεριλαμβανομένων αχιβάδων και άλλων θηραμάτων που ζουν στον βυθό.

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Οι σαλάχια συνήθως φτάνουν στα νερά του Λονγκ Άιλαντ τους θερμότερους μήνες, ακολουθώντας τις θερμοκρασίες νερού που τους ταιριάζουν καθώς μεταναστεύουν βόρεια από τον κόλπο Τσέσαπικ, το εκβολές του μεσοατλαντικού ποταμού και άλλα νερά νοτιότερα.

Καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών αυξάνονται ραγδαία όμως, σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι επιστήμονες, τα θερμότερα νερά θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αλλαγές στο χρόνο και το εύρος της μετανάστευσης των σαλάχιων.

Ο Dean Grubbs, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας στο παράκτιο και θαλάσσιο εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, δήλωσε: πως «αυτό το συμβάν πιθανώς αντιπροσωπεύει μια βόρεια μετατόπιση της μετανάστευσης λόγω της θερμοκρασίας. Ιστορικά, υπήρχαν κάποια σαλάχια που έφταναν στο Κέιπ Κοντ σε μικρούς αριθμούς αλλά τα μεγάλα κοπάδια τερμάτιζαν τη βόρεια μετανάστευση γύρω από τον κόλπο Τσέσαπικ. Τώρα, καθώς οι θερμοκρασίες των ωκεανών θερμαίνονται, οι βόρειες μεταναστεύσεις πολλών ειδών μετατοπίζονται όλο και πιο βόρεια».

Ο Grubbs επεσήμανε τους μαυρόπτερους καρχαρίες ως προηγούμενο ιστορικό για μια βόρεια μετατόπιση. Ενώ αυτό το είδος σπάνια παρατηρούνταν βόρεια της Βόρειας Καρολίνας τη δεκαετία του 1970, είπε, παρατηρούνταν συχνά στη Βιρτζίνια και το Ντέλαγουερ μέχρι τη δεκαετία του 1990 και τώρα βρίσκεται συχνά στη Νέα Αγγλία κατά τη διάρκεια των θερμών καλοκαιριών.

Ο Ryan Wallace, επίκουρος καθηγητής περιβαλλοντικών σπουδών και επιστημών στο Πανεπιστήμιο Adelphi, δήλωσε ότι τα σαλάχια αυτού του είδους προτιμούν γενικά θερμοκρασίες νερού περίπου στους 21 με 26 βαθμούς Κελσίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα ζεστά, παράκτια νερά της Νέας Υόρκης θα μπορούσαν να τα αναγκασουν να μεταναστεύσουν βόρεια νωρίτερα την άνοιξη και να παραμείνουν στην περιοχή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Η θερμοκρασία του νερού υπαγορεύει κατά κάποιο τρόπο αυτό το χρονοδιάγραμμα, και έτσι μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει - όπως είχε καταγράψει το βίντεο από drone - αυτούς τους μεγάλους όγκους, οι οποίοι μπορεί να είναι εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες σε ορισμένες περιπτώσεις», είπε ο Wallace.

Ωστόσο, τα σαλάχια αυτά δεν είναι κάτι καινούργιο στο Λονγκ Άιλαντ.

«Τα σαλάχια αυτά είναι πολύ συχνά, συνήθως σε πολύ μεγάλες ομάδες, κατά μήκος των παραλιών του Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης και του Λονγκ Μπιτς Άιλαντ του Νιου Τζέρσεϊ, τόσο στα κύματα όσο και στα ήσυχα νερά των κόλπων τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια», δήλωσε ο Thomas Grothues, αναπληρωτής καθηγητής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Rutgers του Νιου Τζέρσεϊ. «Ανακαλύπτονται «προσφάτως» από τους παραθεριστές κάθε χρόνο και συχνά συγχέονται με καρχαρίες επειδή οι άκρες των φτερών τους προεξέχουν».

Ο Matthew Ajemian, αναπληρωτής καθηγητής έρευνας στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Harbor Branch του Πανεπιστημίου Florida Atlantic, δήλωσε ότι τα σαλάχια έχουν καταγραφεί στα νερά της Νέας Υόρκης από τον 1800. Ενώ μπορεί να υπάρχουν περισσότερες δημόσιες θεάσεις, είπε, οι ερευνητές πρέπει επίσης να εξετάσουν πώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία των drones έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρείται η άγρια ​​ζωή από το ευρύ κοινό και τους ειδικούς.

Συμφωνώντας με τον Ajemian, ο Kevin Weng, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών του Κολλεγίου William & Mary της Βιρτζίνια, δήλωσε ότι τα drones είναι ιδιαίτερα πολύτιμα για την παρατήρηση των σαλαχιών από ψηλά, αλλά οι ερευνητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πού και πόσο συχνά γίνονται αυτές οι παρατηρήσεις.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές λένε ότι τα drones προσφέρουν ένα πολύτιμο νέο εργαλείο για τη μελέτη των σαλαχιών, ειδικά όταν πρόκειται για την εκτίμηση του μεγέθους και της κίνησής τους.

Με πληροφορίες του Guardian/ABC