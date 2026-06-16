Φώναζαν σε λουόμενους να βγουν από το νερό, στη θέα του καρχαρία.

Αναστάτωση επικράτησε στην παραλία Σαράντη, στη Βοιωτία, όταν έκανε την εμφάνισή του ένας καρχαρίας, σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Όσοι λουόμενοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του καρχαρία έσπευσαν να βγουν από τη θάλασσα. Επίσης, φώναζαν σε άλλους που ήταν ακόμα στο νερό, προκειμένου να βγουν έξω, όπως ακούγεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα psaxna.gr.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μια τέτοια «επίσκεψη» στην περιοχή, αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, που σημειώνει ότι σύμφωνα με τους ειδικούς ο λόγος μπορεί να είναι η αναζήτηση τροφής ή προσωρινός αποπροσανατολισμός του καρχαρία.

{https://www.facebook.com/reel/2167836710740240}