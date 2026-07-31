Μετά την καταγγελία γυναίκας στην Ξάνθη για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Ξάνθη για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, απόπειρα βιασμού και μαστροπεία.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εμπορία ανθρώπων - γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία, απόπειρα βιασμού και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία γυναίκας για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος της. Οι αστυνομικοί πιστοποίησαν την εμπλοκή ενός αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την προηγούμενη εβδομάδα ο συλληφθείς μετέφερε τη γυναίκα παράνομα στην Ελλάδα, την οποία «στρατολόγησε προκειμένου να την εκμεταλλεύεται γενετήσια, προωθώντας την να εργαστεί σε κατάστημα στην πόλη της Ξάνθης, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους».

Στη συνέχεια συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και η ταμίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο μεν πρώτος, σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 24 έως τις 29 Ιουλίου παραχωρούσε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την τέλεση γενετήσιων πράξεων με πελάτες του καταστήματος και η ταμίας εισέπραττε το αντίτιμο.