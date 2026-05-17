Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη, όταν μια 17χρονη μαθήτρια έπεσε από πεζογέφυρα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα κάτω άκρα της.

Σύμφωνα με το xanthinews, το συμβάν έγινε το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή της ανήλικης στο νοσοκομείο. Η κοπέλα μεταφέρθηκε τραυματισμένη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι φέρει σοβαρές κακώσεις στα πόδια, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πλήρως η κατάσταση της υγείας της.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν ασαφείς, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπήρξαν άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στο συμβάν.