Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε επίσης στο οικονομικό κόστος των εξοπλιστικών προγραμμάτων, σημειώνοντας ότι, όπως είπε, ο ελληνικός λαός επιβαρύνεται δυσανάλογα από δαπάνες που σχετίζονται με πολεμικές προετοιμασίες και τις ευρύτερες συνέπειες των συγκρούσεων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης υποδοχής της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρθηκε στη μαζική συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας που, όπως τόνισε, κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαδηλώσουν υπέρ της ειρήνης και κατά της εμπλοκής της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις ενώ απηύθυνε συνθήματα υπέρ της διεθνούς αλληλεγγύης, φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Κάτω τα χέρια από την Κούβα», δίνοντας έμφαση στον αντιπολεμικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το μήνυμα της κινητοποίησης είναι η απαίτηση για τον τερματισμό της συμμετοχής της χώρας σε πολεμικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, καθώς και για την επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών αποστολών που βρίσκονται εκτός συνόρων. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, τις οποίες χαρακτήρισε «βάσεις θανάτου».

Αναλυτικά:

«Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα περπάτησαν στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους του αγώνα, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, για να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ.

Για να πάψει να πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τους πολέμους τους και τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτούς τους πολέμους. Βροντοφωναζουμε με όλη μας τη δύναμη: Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!».