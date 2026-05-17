Η μάχη της «επόμενης ημέρας» ξεκίνησε στη ΝΔ- «Διακριτό στίγμα» και από Άδωνι Γεωργιάδη- Η «πρώτη» του Πιερρακάκη, ο Χατζηδάκης και ο Κικίλιας.

Τάραξε τα νερά της πολιτικής ζωής ο Νίκος Δένδιας καθώς με την ομιλία του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε και ...επισήμως, από το παρασκήνιο στο προσκήνιο, ως «δελφίνος» στο κυβερνών κόμμα!

Μια ομιλία που αποτελεί ολοκληρωμένη εναλλακτική πολιτική πλατφόρμα για την «επόμενη μέρα» και που βάζει στην ατζέντα το θέμα της «μετα-Μητσοτάκη» εποχής στη Νέα Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Άμυνας έφτασε στο σημείο να προβλέψει πως οι πολίτες «περιμένουν να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς κινδυνεύουν να μας αλλάξουν εκείνοι». Τόνισε με νόημα πως το γενετικό υλικό της ΝΔ «δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας», παραδέχτηκε πως προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις και πως στις ευρωεκλογές η ΝΔ έχασε το 55% της εκλογικής της δύναμης, ζήτησε στο Συνέδριο να «αναδιατυπώσει» το κόμμα την πρότασή του, ενώ διαμήνυσε πως «ουδείς περισσεύει».

Ο Νίκος Δένδιας με την τοποθέτησή του «ενεγράφη και επισήμως» ως «δελφίνος» με καθαρό πολιτικό στίγμα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα θέσει θέμα ηγεσίας πριν τις εκλογές. Η ΝΔ έχει παράδοση να συζητά θέμα ηγεσίας μετά από εκλογική ήττα και παραίτηση του αρχηγού της, παρότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχει μια ιδιομορφία: Η ΝΔ να έρθει πρώτο κόμμα στις εκλογές αλλά με ποσοστό τέτοιο που θα αναγκαστεί να συγκροτήσει κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό, τρίτο πρόσωπο και όχι τον αρχηγό της, γεγονός που θα καταστήσει ακόμα πιο περίπλοκη τη διαδοχή.

Ο δεύτερος «δελφίνος» που παρουσίασε στίγματα πολιτικής πλατφόρμας ήταν ένας «ορκισμένος εχθρός» του Νίκου Δένδια, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας διαμορφώνει αργά αλλά σταθερά μια Δεξιά -έως υπερδεξιά- ατζέντα, επιδιώκοντας να κερδίσει ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό στις εκλογές για ηγεσία ώστε να διαπραγματευτεί με τον επόμενο αρχηγό εκτός και αν αρχηγός είναι ο Ν. Δένδιας, οπότε δεν πρέπει να αποκλείεται και η έξοδός του από τη ΝΔ. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι ο Αδ. Γεωργιάδης ζήτησε «να γυρίσουν όλοι πίσω στην παράταξη», φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Αντώνη Σαμαρά που βρίσκεται σε τροχιά ίδρυσης νέου κόμματος.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δίνει το στίγμα του καθώς οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν ως το πλέον δημοφιλέστερο πρόσωπο μετά τον υπουργό Άμυνας αλλά δεν καθαρίζει ακόμα την πλατφόρμα του δείχνοντας ότι χρειάζεται χρόνο. Σε κάθε περίπτωση όμως όταν τεθεί θέμα ηγεσίας θα είναι υποψήφιος.

Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει το αρνητικό ότι ταυτίζεται απολύτως με τον πρωθυπουργό, ενώ με πολύ προσεκτικά βήματα κινείται και ο Βασίλης Κικίλιας.

Θα σηκώσει το γάντι ο Μητσοτάκης;

Το μεγάλο ερώτημα της τρίτης ημέρας του Συνεδρίου αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών, θα σηκώσει το γάντι και θα απαντήσει στον Νίκο Δένδια.

Να μην το σηκώσει δεν μπορεί, εδώ το Σάββατο στον υπουργό Άμυνας απάντησε ο ...Άκης Σκέρτσος!

Το ερώτημα είναι πώς θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Επιχειρώντας να υποβαθμίσει το θέμα ή τροφοδοτώντας του με στόχο να δημιουργηθεί προοπτικά και ενδοκυβερνητικό πρόβλημα; Και πώς θα αντιδράσουν και άλλα στελέχη;