«Τα πολιτικά διαζύγια δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη» διαμήνυσε στο Συνέδριο ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ξεκάθαρη τοποθέτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής να επιστρέψουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία!

«Η μάχη που θα δώσουμε θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε περάσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Και όπως είπα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς. Και αυτό, για να είμαι σαφής, αφορά τους πάντες και ιδιαίτερα ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει: «Γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά και γιατί - επιτρέψτε μου - κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία. Ούτε, ακόμα χειρότερα, με τα πολιτικά διαζύγια, τα οποία δεν πήγαν ποτέ καλά σε αυτή την παράταξη. Αυτό, ας το σκεφτούν όλοι γιατί υπάρχει ακόμη χρόνος».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μπορεί να αποφεύγει να δημιουργεί προβλήματα με δημόσιες τοποθετήσεις στο κόμμα του και στον πρωθυπουργό, όμως αρμοδίως τοποθετείται πάντα σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα.

Η τοποθέτησή του για επιστροφή Σαμαρά και Καραμανλή δείχνει μεταξύ άλλων και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σήμερα για τη ΝΔ!

Β.Σκ.