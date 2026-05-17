Ο Ακύλας με το «Ferto», κατέλαβε την 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό γεμάτο εμβληματικές εμφανίσεις και θρυλικές αναδρομές, η Dara με το «Bangaranga» κατέκτησε την κορυφή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, χαρίζοντας τη νίκη για πρώτη φορά στη Βουλγαρία.

Το «Bangaranga» κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση τόσο στις κριτικές επιτροπές όσο και στην ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού (televoting). Διαγωνίστηκε από την 12η θέση και συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς. Το τραγούδι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από την Anne Judith Wik (Νορβηγία), τον Cristian Tarcea (Ρουμανία), την Darina Nikolaeva Yotova (το πραγματικό όνομα της Dara) και τον Δημήτρη Κοντόπουλο, σε παραγωγή του Starchyld X. Επίσης η Βικτώρια Χαλκίτη συνόδευσε επί σκηνής την τραγουδίστρια στα φωνητικά.

Η Βουλγαρία έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό 14 φορές από το ντεμπούτο της το 2005 στο Κίεβο. Μέχρι σήμερα, η καλύτερη επίδοσή της ήταν η δεύτερη θέση που είχε αποσπάσει ο Kristian Kostov με το «Beautiful Mess» το 2017.

Τη δεύτερη θέση της φετινής διοργάνωσης κατέκτησε το Ισραήλ με 343 βαθμούς και την τρίτη η Ρουμανία με 296. Ακολουθούν η Αυστραλία με 287, η Ιταλία με 281, η Φιλανδία με 279, η Δανία με 243, η Μολδαβία με 226 και η Ουκρανία με 221 βαθμούς.

Ο Ακύλας με το «Ferto», κατέλαβε την 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος με την Aντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι «Jalla» βρέθηκε στην 19η θέση με 75.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής ψηφίστηκε από τις κριτικές επιτροπές 14 χωρών. Αναλυτικά οι χώρες ήταν: Άγιος Μαρίνος (6), Εσθονία (3), Ισραήλ (5) Αυστραλία (2), Σουηδία (4), Αλβανία (2) Κύπρος (12), Μαυροβούνιο (6), Αρμενία (3) Πολωνία (8), Λετονία (1), Σερβία (12), Μολδαβία (8) και Αυστρία (1).

Σε ζωντανή σύνδεση με την Αθήνα, η Κλαυδία ανακοίνωσε το 12αρι της Ελλάδας το οποίο δόθηκε στην Κύπρο.

Για δέκατη χρονιά, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου έδωσαν το σύνθημα της έναρξης του διαγωνισμού για το ελληνικό κοινό μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1. Μάλιστα επέλεξαν να αφιερώσουν την επετειακή διοργάνωση στη Μαρινέλλα ως ελάχιστο φόρο τιμής στην εμβληματική ερμηνεύτρια, η οποία υπήρξε η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας το 1974.