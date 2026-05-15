«Νομίζω η Μαρία ξέρει, για ρώτα την λίγο. Σπασίμπο σύντροφε» σημειώνει ο Νίκος Πλακιάς.

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς την είδηση ότι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός εντάσσεται στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του δημοσιογράφου ότι πρόκειται για «ιστορική στιγμή» και «για μια προσπάθεια πολιτικής και θεσμικής υπέρβασης που γεννήθηκε μέσα από την τραγωδία των Τεμπών» ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην σιδηροδρομική τραγωδία τονίζει με νόημα «Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή».

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε ότι «Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι . Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα. Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο. Σπασιμπο σύντροφε»

