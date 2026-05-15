Η Dara, η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας για τη Eurovision 2026, κέρδισε το «χρυσό» εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Ο έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος βρίσκεται πίσω από το τραγούδι στης Βουλγαρίας, «Bangaranga», που εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στη Eurovision 2026.

Ο συνθέτης, υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού και εξηγεί τι σημαίνει ο τίτλος και η λέξη που κυριαρχεί στο κομμάτι.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» αποκαλύπτοντας ότι η λέξη είναι δημιούργημα της ερμηνεύτριας, Dara και έχει συμβολικό χαρακτήρα.

«Bangaranga! Να ρωτήσουμε την Dara μετά τι σημαίνει. Είναι δική της λέξη. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ήταν μια ικανοποίηση, γιατί όλο αυτό που έχουμε κάνει όλο αυτό τον κόντο, τελικά σήμερα το απέδωσε πάρα πολύ καλά. Είχε ενέργεια, ήταν νομίζω πολύ χαρισματική με τις κάμερες, χόρεψε καλά, τραγούδησε καλά. Βλέπω ότι πάει καλά, δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα». Δήλωσε μεταξύ άλλων ο συνθέτης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij34ld2eqfd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία, διαγωνίστηκε πρώτη στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, κατακτώντας την πρόκριση του τελικού και το βράδυ του Σαββάτου θα διαγωνιστεί στην 12η θέση.

{https://www.youtube.com/watch?v=4Mxq2WCAhT4&list=RD4Mxq2WCAhT4&start_radio=1}