«Μετά το σοκαριστικό γεγονός της αυτοκτονίας των 2 μαθητριών στην Ηλιούπολη γινόμαστε για άλλη μία φορά μάρτυρες της κυβερνητικής αναλγησίας.»

Η ΑΣΓΜΕ απευθύνει κάλεσμα σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για ευρεία συμμετοχή στην κινητοποίηση την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 10:30 έξω από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘΑ), με βασικό αίτημα την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των μαθητών και τη στήριξη των σχολικών κοινοτήτων.

Η κινητοποίηση έρχεται στον απόηχο πρόσφατων τραγικών γεγονότων που έχουν συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα και αναδεικνύουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις σοβαρές ελλείψεις σε δομές ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία.

Όπως τονίζεται, η ομοσπονδία ζητά άμεσες παρεμβάσεις και μόνιμη παρουσία ειδικευμένου προσωπικού, όπως ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, σε όλες τις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα ενόψει της περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου η πίεση στους μαθητές είναι αυξημένη.Παράλληλα, ασκείται κριτική για την «περιστασιακή» παρουσία ψυχολόγων σε ορισμένα σχολεία, με το αίτημα να υπάρχει σταθερή και καθημερινή υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. «Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας μόνα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΑΣΓΜΕ, καλώντας την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης της σχολικής κοινότητας.

Η ανάρτηση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων

Μετά το σοκαριστικό γεγονός της αυτοκτονίας των 2 μαθητριών στην Ηλιούπολη γινόμαστε για άλλη μία φορά μάρτυρες της κυβερνητικής και κρατικής αναλγησίας. Η Υπουργός δεν απαντάει και στην ουσία αρνείται τη συνάντηση με την ΑΣΓΜΕ. Στις ανακοινώσεις της δεν υπάρχει καμία δέσμευση για κάλυψη των αναγκών για το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό σε όλα τα σχολεία μπροστά στην διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, παρά μόνο διάχυση της ευθύνης για να μην αναλάβει η κυβέρνηση τις δικές της.

Αντίθετα και σε σχολεία όπου υπήρχαν περιστατικά το προηγούμενο διάστημα και είχαν παρθεί προσωρινά ορισμένα μέτρα με μόνιμη παρουσία ψυχολόγου, επιστρέφει η «κανονικότητα» του ψυχολόγου σε rotation, δηλαδή μία φορά την εβδομάδα π.χ 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου,57ο Δημοτικό Αθηνών καθώς και στο συστεγαζόμενό του 61ο Δημοτικό. Η πρόκληση είναι τεράστια. Δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας έρμαια της κυβερνητικής πολιτικής. Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς την Πέμπτη 21 Μάιου, στις 10:30 π.μ σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, απαιτώντας από την Υπουργό να βρίσκεται εκεί και να μας συναντήσει.