«Ιστορική» χαρακτήρισε τη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ - Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο ο Κινέζος ΥΠΕΞ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε την ανταπόδοση της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ μετά την πρόσκληση Τραμπ,

Ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το φθινόπωρο, δήλωσε ο Κινέζος ΥΠΕΞ, καθώς η Κίνα χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών «ιστορική» και ουσιαστική.

«Ήταν μια σημαντική συνάντηση στην οποία οι δύο αρχηγοί κρατών είχαν εις βάθος επικοινωνία και πέτυχαν ουσιαστικά αποτελέσματα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στα κρατικά ΜΜΕ, χαρακτηρίζοντάς την επίσης «ιστορική συνάντηση». Ιδιαίτερα επαίνεσε την πρόοδο σε εμπορικά και οικονομικά ζητήματα.

Ο Γουάνγκ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές του εμπορίου κατέληξαν σε «συνολικά ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της εφαρμογής όλων των συναινέσεων που επιτεύχθηκαν σε προηγούμενες διαβουλεύσεις». Η Κίνα και οι ΗΠΑ εξέτασαν «ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων» και προώθησαν την επέκταση του εμπορίου στο πλαίσιο αμοιβαίων δασμολογικών μειώσεων. Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να συστήσουν ένα εμπορικό και ένα επενδυτικό συμβούλιο, δήλωσε Κινέζος ΥΠΕΞ.

Όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, σημείωσε πως «η Κίνα ενθαρρύνει τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές και τις διαφωνίες τους, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού ζητήματος, μέσω διαπραγματεύσεων, και υποστηρίζει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό με βάση τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός».

Ο Κινέζος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στη στάση της Κίνας απέναντι στην Ουκρανία. Η κινεζική κυβέρνηση - η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία - δήλωσε ότι ελπίζει ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. «Η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνεχίσουν να διατηρούν επικοινωνία και να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση μιας πολιτικής διευθέτησης της κρίσης», δήλωσε ο Γουάνγκ. Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει επίσκεψη στην Κίνα.

Με πληροφορίες του CNN