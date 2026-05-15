Στόχος του νομοσχεδίου που ετοιμάζει το κόμμα Ερντογάν είναι «να στείλει το μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνίζεται».

Το κυβερνών κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του δώσει υπερεξουσία, με την οποία θα έχει τη δυνατότητα να κηρύσσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη εκτεινόμενη έως και τα 200 ναυτικά μίλια (περίπου 370 χιλιόμετρα) μακριά από τις τουρκικές ακτές, σύμφωνα με το Blooomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κόμμα Ερντογάν καταρτίζει νομοσχέδιο που θα εξουσιοδοτεί τον Τούρκο Πρόεδρο να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα στην αλιεία, την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα, σε αμφισβητούμενα νερά στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος, έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι να απαντήσει η Τουρκία σε Ελλάδα και Κύπρο για τα δικαιώματά της στα ύδατα της ανατολικής Μεσογείου και «να στείλει το μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνίζεται».

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να δημιουργούν ΑΟΖ σε απόσταση έως και 200 ​​ναυτικών μιλίων από τις ακτές, με αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις που απαιτούν διμερείς συμφωνίες. Η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση.

Παράλληλα, αναφέρει το Bloomberg, η Τουρκία απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι «τα θαλάσσια σύνορά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, μερικά από τα οποία βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές». Αντ' αυτού υποστηρίζει πως οι υφαλοκρηπίδες θα πρέπει να μετρώνται από την ηπειρωτική χώρα.

Υποστηρίζει επίσης ότι νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος δικαιούνται δικαιώματα μόνο εντός των νόμιμων χωρικών τους υδάτων, τα οποία μπορούν να εκτείνονται έως και 12 ναυτικά μίλια. Η αυτοανακηρυγμένη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, στα Κατεχόμενα, η οποία αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί επίσης δικαιώματα σε οποιουσδήποτε ενεργειακούς πόρους ανακαλύπτονται στα ανοικτά των κυπριακών ακτών.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο καθώς αντιμετωπίζουν τις διαφορές τους σχετικά με την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, έχει προηγουμένως απειλήσει με κυρώσεις κατά της Τουρκίας για δραστηριότητες γεώτρησης σε αμφισβητούμενα ύδατα μετά από πιέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Με πληροφορίες του Bloomberg